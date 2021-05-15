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Тіна Кароль заявила, що поїде на Слов'янський базар, який бойкотують українські зірки

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Субота 15 травня 2021 13:38
Тіна Кароль заявила, що поїде на Слов'янський базар, який бойкотують українські зірки Фото: Тіна Кароль (nstagram.com/tina_karol)
Автор: Світлана Мащенко

Тіна Кароль заявила в ефірі білоруського ТБ, що поїде на Слов'янський базар. Від участі в конкурсі вже відмовилися Олег Винник, MARUV, а також ряд українських ведучих.

Відео із заявою співачки з'явилося в одному з Telegram-каналів.

Ведуча запитала співачку, чи порадує вона своєю творчістю на конкурсі, який "об'єднує всі слов'янські народи".

"Я не змушу вас нудьгувати. Я мчу до вас!"- заявила Тіна Кароль у прямому ефірі.

Відзначимо, що на афіші також значаться Ірина Білик і Таїсія Повалій. А ось Олег Винник відмовився від участі, як і співачка MARUV. Підопічна Винника на "Голосі" Еліна Іващенко також пропала з афіші конкурсу в кінці квітня, але тепер значиться там знову.

Відео: Тіна Кароль заявила, що поїде на Слов'янський базар (t.me/Kulturnaya_Prachechnaya)

Нагадаємо, що 30-й Міжнародний "Слов'янський базар у Вітебську" пройде з 15 по 18 липня. У ньому заявлені учасники від 73 держав.

У чому суть скандалу з "поїздкою" українців до Вітебська

Багато українських зірок відмовилися від участі в "Слов'янському базарі", оскільки він фінансується з держбюджету Білорусі і проходить за підтримки Олександра Лукашенка.

А Україна не визнає Лукашенка легітимним президентом країни після подій минулого року, пов'язаних з репресіями, залякуванням мирних демонстрантів, членів опозиції і журналістів, а також фальсифікації виборів.

Раніше ми писали, що українських ведучих силою тягнуть на "Слов'янський базар". У скандал через заяви білорусів про участь у конкурсі вже потрапили Тимур Мірошниченко, Андрій Доманський та Оксана Антонюк.

Відзначимо, що нещодавно Тіна Кароль оскандалилася, запросивши шанувальників приєднатися до неї в забороненій соцмережі "Однокласники".

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