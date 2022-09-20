Тина Кароль показала редкое фото с мамой и старшим братом

Тина Кароль с мамой и братом (фото: facebook.com/tina.karol)

Это фото певица посвятила своей маме Светлане Андреевне. В нем Тина поздравила ее с праздником.

"С днем рождения, мама!" – написала звезда.

Поклонники певицы, в свою очередь, благодарят Светлану Андреевну за то, что воспитала такую хорошую дочь.

Спасибо за дочь, мы ее любим и уважаем за то, что она любит Украину!

Спасибо за такую дочь

Спасибо за ваших детей и внука. Живите счастливо в радости

Поздравляем! Спасибо за талантливую дочь - патриотку своей Украины! Мира и Божьей благодати!

Всего наилучшего вам! Спасибо за то, что такую талантливую дочь подарила для Украины. А брату можно было бы брови пощипать

Отметим, что недавно поп-звезда спустилась в метро, чтобы дать концерт.

Во время выступления певица познакомилась с мальчиком Егором, который стал известен на всю Украину своим дневником, который он вел под российскими обстрелами в разрушенном Мариуполе.

Тина Кароль с Егором (фото: пресс-служба певицы)

Также на концерте Кароль нацгвардеец предложил жениться на своей девушке, которая также служит в Национальной гвардии Украины. Пара познакомилась на фронте.

Признание на концерте Кароль (фото: пресс-служба певицы)

"Пусть наши посвящения, пусть выступления, пусть наши речи в мире будут таким символом мягкой силы, ведь мы влияем на понимание того, что мы никому не отдадим наше государство. Никогда и никому. Потому что мы свободны, свободны душой, любим свободу, любим свою страну, любим землю. Мы всегда ищем где-то героев, а они среди нас", - сказала во время своего концерта Тина.

Тина Кароль выступила в метро (фото: пресс-служба певицы)