Тина Кароль неожиданно спела с известным артистом, и это не Дан Балан (видео)

О чем новая песня Кароль и SHUMEI

Трек "Стерва" рассказывает о страсти, ревности и любви. В нем снялись не только Кароль и Шумей, но и ведущий Богдан Буше (Шелудяк) с актрисой Юлией Свижинской.

Страстное видео снималось на вокзале во Львове. Как оказалось, Кароль выбрала именно этого артиста для дуэта не просто так.

"SHUMEI - наиболее перспективный артист нового поколения в Украине. Его уникальный тембр нельзя спутать с каким-либо другим голосом в мире. Хрип и мужество его вокала придали этой композиции крутое содержание. Я очень довольна этим сотрудничеством", - отметила певица.

Сам SHUMEI тоже доволен работой с Кароль, написавшей песню "Стерва". Артист говорит о певице с восхищением.

"Работать с Тиной было удовольствием. Тина - человек, который увлекает тебя с первой встречи. Ее можно описать многими словами, но ее основным качеством, которое меня поразило, является ее простота и человечность, которой, к сожалению, не все обладают", - заявил он.

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