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Тина Кароль намекнула о возвращении на Евровидение

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Тина Кароль, которая представляла Украину на Евровидении в 2006 году с песней "Show me your love", намекнула о возвращении на конкурс.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу исполнительницы.

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Так, знаменитость призналась, что не против еще раз выйти на сцену Евровидения в качестве участницы.

"Да, я бы хотела поехать. Это крутой драйв, тонус и я знаю, что я могу. Я знаю, что я другая. И когда я ехала на Евровидение - это не совсем была моя идея. У меня были продюсеры и никто не спрашивал никогда, но на самом деле у меня очень тяжелая закулисная судьба выступления на Евровидении", - сказала Тина.

Также артистка добавила, что для того, чтобы представлять Украину на песенном конкурсе в 2006 году, ей пришлось взять кредит, который она отдавала в течение многих лет.

"Это был второй год моей популярности после "Новой волны" и я мало что понимала вообще, какие люди могут быть коварными. Участвовать в отборочном туре - это полбеды, на тот момент это было ок, это моя задача. А все, что произошло потом - крайне тяжелое и я расхлебывала это еще много лет", - поделилась знаменитость.

@tinakarol Вы спрашивали - я отвечаю. О следующем альбоме и опыте на Евровидении. Как для тебя такой формат? Делись в комментариях #tinakarol #тинакароль original sound

Как пела и выглядела Тина Кароль на Евровидении 2006

Исполнительница на песенном конкурсе заняла седьмое место. На сцену она вышла в белом мини-платье и сапогах. 

К слову, песню "Show Me Your Love" написали Михаил Некрасов и Тина Кароль, автор слов - Павел Шилько (DJ Паша).

Эта композиция вошла в одноименный альбом певицы в том же году.

 

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