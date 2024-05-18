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У победителя Евровидения 2024 Nemo забрали хрустальный кубок: что известно

Суббота 18 мая 2024 15:30
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У победителя Евровидения 2024 Nemo забрали хрустальный кубок: что известно Nemo (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

У победителя Евровидения 2024, швейцарского певца Nemo, забрали хрустальный микрофон, который он случайно разбил.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста, видео которого появилось в TikTok.

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Так, по словам Nemo, организаторы забрали у него приз после фотосессии и пресс-конференции.

Сейчас участник шоу не уверен, будет ли ему возвращена награда, поскольку не было дано четких обещаний.

"Мы точно не знаем что случилось, но он (хрустальный микрофон - ред.) не в моем чемодане, поэтому мы работаем над тем, чтобы найти его снова. Я правда не знаю, где он сейчас", - сказал исполнитель.

Он также пошутил, заявив, что начал проводить собственное расследование, и высказал предположение о том, что оргкомитет может отправить награду по почте позже.

"Они дали мне новый, когда мой сломался. Потом они забрали его, потому что это был неофициальный приз, а запасной", - добавил Немо.

Напомним, во время победного выступления на конкурсе Евровидение 2024, обладатель хрустального микрофона, небинарный Nemo из Швейцарии, случайно разбил свою статуэтку, когда "упал" на колени, не оценив свою силу.

К счастью, ситуация завершилась хорошо: им принесли еще одну награду, хотя без принтов нынешнего мероприятия.

Ранее мы рассказывали, что известно о швейцарце Nemo.

Также Alyona Alyona объяснила, почему организаторы Евровидения оштрафовали Украину.

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