Тіна Кароль емоційно висловилася про заборону російської музики

Артистка зазначила, що питання про заборону назрівало давно, це було необхідно і правильно.

"Це питання назрівало вже давно, воно необхідне, це абсолютно правильно, я вітаю нас, і музикантів, і український народ, що ми крок за кроком стаємо незалежними і в айдентиці нації, що дуже важливо - айдентика нації: хто ми, як культура, як культурна нація - дуже важливо тримати той лад, який цікавий тільки нам", - підкреслила Кароль.

Виконавиця вважає, що це дозволить дати шанс молодим українським музикантам і писати нову історію нашої країни - без Росії.

"Безумовно, це дозволить розвивати молодь, надати молоді шанс звучати, адже вони сьогодні мають тільки один такий майданчик - це Інтернет, а також ми загартовуємо нову історію України ось таким складним, болючим шляхом, але давайте вже її писати, цю новітню історію без Росії. Регулювання російських пісень, російської музики стримає перебіжчиків, які так лукаво повертаються під селфі до своєї Батьківщини", - додала Тіна.

Що робити з благодійними концертами

Кароль вважає, що російські пісні не можуть звучати на благодійних концертах на підтримку України.

"Також я б виступила з ініціативою, що ми повинні навести порядок у концертній діяльності, яка називається благодійні концерти на підтримку України, де збираються кошти. На цих концертах часто артисти виконують російські пісні", - сказала співачка.

Вона закликала змінити ситуацію і не допускати подібного.

"Я вважаю, що ці концерти, якщо виконуються російські пісні, повинні називатися комерційними і ніяк вони не можуть представляти Україну, тому треба якось налагодити і впоратися з цим або внизу підписати, що в концерті звучать російські пісні, або не мають права називати, що це представники або представляють Україну. Тому що у спільноти закордоном питання: так ми не розуміємо - ви воюєте або співаєте російською", - підкреслила зірка.

"Раша, гудбай... Співаємо своє і підтримуємо своє", - підсумувала Кароль.

Нагадаємо, 19 червня Верховна Рада заборонила російську музику в медіапросторі та громадських місцях. Таке рішення підтримали 303 парламентарі. У тексті закону зазначено, що заборона аудіовізуальних творів у виконанні громадян і резидентів РФ в Україні діятиме до звільнення всіх окупованих країною-агресором територій. Вона поширюється на радіо, телебачення, розважальні заклади, громадський транспорт (комунальних і приватних перевізників), навчальні заклади, кінотеатри і т. д.