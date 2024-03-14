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Тимур Мирошниченко ответил, почему его дети не ходят в государственный детсад. Минус только один

Ведущий рассказал, почему выбрал для детей частный садик (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Автор: Полина Иваненко

Ведущий Тимур Мирошниченко, вместе со своей женой Инной воспитывает троих детей, рассказал, что его дочь и старший сын ходят в частный детсад. По словам артиста, это очень дорого, но выбирать государственное заведение они не стали.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Мирошниченко рассказал в подкасте Дианы Глостер, который уже вышел на ее YouTube-канале Gloster FM.

По словам ведущего, его дети могут ходить не в частный садик. Впрочем, Мирошниченко и его жена не выбрали другой вариант из-за того, что так они получают больше времени на работу.

"Это не потому, что я не верю в государственные садики. А потому, что я знаю, что в частном садике я их в 8:00 могу отдать, завести в садик, и до 19:00 забрать. В государственном, например, такого нет. И мне это уже не подходит", - объяснил артист.

"Можно было бы сэкономить определенную сумму денег на садике, да, но я теряю потенциально время когда, я могу работать", - добавил он.

Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Старшие дети ведущего ходят в садик, а младший приемный сын Мирошниченко, маленький Марсель, до этого еще не дорос. Поэтому семья пользуется услугами няни.

"Инна пока чувствовала необходимость быть дома, она была дома. Когда она поняла, что дальше можно немного уже и работать - она пошла работать. И тут появляется няня. Опять же, нет няни - нет свободного времени на работу. Это же система координат такова, пазл", - объяснил ведущий.

Мирошниченко и его жена (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Кроме того, Мирошниченко рассказал, к чему следует готовиться паре, которая хочет завести ребенка. По словам ведущего, сначала это не будет слишком дорого, но потом, когда малыш будет расти, потребности увеличатся.

"Первый год это не очень затратная история по сравнению с тем, что дальше появляется. То есть, в первый год ты тратишься, по большому счету, там на подгузники и, если нет грудного вскармливания, на смесь", - рассказал Мирошниченко.

 

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