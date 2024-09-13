Тимур Мирошниченко растрогал снимками с женой и детьми: теплые семейные фото

"Лучшее, что произошло в моей жизни, - эти люди на фото. Мое вдохновение. Моя мотивация. Мои ответы на все вопросы и то, что снимает любую усталость после съемочного дня или сложной командировки. Не знаю, можно ли быть счастливее, чем в момент, когда я открываю дверь и меня сносит эта волна любви под крики: "Папа дома!" - отметил в публикации Мирошниченко.

Большая семья (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

На милых семейных кадрах показано, как семья отдыхает в яблоневом саду. При этом детей не заставляют специально позировать для фото: они лежат или сидят на траве, резвятся на кровати, обнимают родителей и просто делают то, что им хочется.

Мирошниченки (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Атмосферные снимки для семьи сделала фотограф Елена Пономарева - семейный фотограф украинских знаменитостей и политиков.

Мия Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Как отреагировали пользователи сети

Фолловеры звездной пары тут же принялись комментировать публикацию, поблагодарив Тимура и Инну за то, что они подарили семью двум детям во время войны:

"Иногда не верится, что такие люди могут существовать. Да благословит вас Бог! Как хорошо, что вы есть! И что украинцы".

"Вы невероятные. Всегда так тепло становится на душе, когда смотрю на ваши фотографии. Всего вам наилучшего".

"Ваш потенциал добра - это что-то невероятное".

"Я не знаю, существуют ли в нашем многогранном языке эпитеты, чтобы охарактеризовать ими вас. Просто сверхлюди".

"Чудесная семья. Картина дорисована".

"Какие вы все классные, невзирая на все трудности нашего настоящего, вы даете детям всю необходимую любовь семьи. Счастья и здоровья вам безграничного".

"Лучшие родители, как пример для других. Семейные ценности передаете деткам. Они растут в любви, взаимопонимании друг с другом, теплоте, как свободные ангелочки. Берегите свою семью вопреки всему".

Тимур с детьми (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Что известно о приемных детях Мирошниченко

В июле 2023 года супруги забрали 2-летнего Марселя из детдома в Житомире.

Несмотря на то, что у мальчика множество диагнозов, приемные родители не сдаются и радуются каждому новому навыку своего сына.

В ноябре мальчик перенес серьезную операцию. На сегодняшний день он не только начал говорить новые слова, но и счастливо улыбается и очень любит своих родителей.

Марсель с сестричками и мамой (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

В октябре прошлого года Инна Мирошниченко заявила, что она будет усыновлять второго ребенка. Для этого ей нужно было повторно пройти специальные курсы, чтобы стать кандидатом.

В апреле 2024 года адвокат рассказывала, что уже официально им стала. Главная сложность заключалась в том, что ребенка, который мог бы стать частью их семьи, трудно было отыскать. Семья получила от экспертов рекомендацию, где четко говорится, что это должна быть девочка в возрасте 8-10 лет и без социальной истории.

Ангелина (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

С 8-летней Ангелиной пара впервые познакомилась через ZOOM, ведь она в тот момент жила в Польше. Туда после начала полномасштабного вторжения РФ эвакуировали заведение, в котором она находилась.

В июне стало известно, что семья удочерила девочку и привезла ее в Украину.

Счастливая семья (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)