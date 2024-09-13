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Тимур Мирошниченко растрогал снимками с женой и детьми: теплые семейные фото

Тимур и Инна Мирошниченко с сыновьями (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Автор: Катерина Собкова

Известный телеведущий Тимур Мирошниченко поделился в сети атмосферными кадрами со своей супругой Инной и всеми детьми: 8-летней Ангелиной и 3-летним Марселем, которых пара "родила сердцем", а также с родными - 6-летней Мией и 4-летним Марко.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram знаменитости.

"Лучшее, что произошло в моей жизни, - эти люди на фото. Мое вдохновение. Моя мотивация. Мои ответы на все вопросы и то, что снимает любую усталость после съемочного дня или сложной командировки. Не знаю, можно ли быть счастливее, чем в момент, когда я открываю дверь и меня сносит эта волна любви под крики: "Папа дома!" - отметил в публикации Мирошниченко.

Большая семья (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

На милых семейных кадрах показано, как семья отдыхает в яблоневом саду. При этом детей не заставляют специально позировать для фото: они лежат или сидят на траве, резвятся на кровати, обнимают родителей и просто делают то, что им хочется.

Мирошниченки (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Атмосферные снимки для семьи сделала фотограф Елена Пономарева - семейный фотограф украинских знаменитостей и политиков.

Мия Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Как отреагировали пользователи сети

Фолловеры звездной пары тут же принялись комментировать публикацию, поблагодарив Тимура и Инну за то, что они подарили семью двум детям во время войны:

  • "Иногда не верится, что такие люди могут существовать. Да благословит вас Бог! Как хорошо, что вы есть! И что украинцы".
  • "Вы невероятные. Всегда так тепло становится на душе, когда смотрю на ваши фотографии. Всего вам наилучшего".
  • "Ваш потенциал добра - это что-то невероятное".
  • "Я не знаю, существуют ли в нашем многогранном языке эпитеты, чтобы охарактеризовать ими вас. Просто сверхлюди".
  • "Чудесная семья. Картина дорисована".
  • "Какие вы все классные, невзирая на все трудности нашего настоящего, вы даете детям всю необходимую любовь семьи. Счастья и здоровья вам безграничного".
  • "Лучшие родители, как пример для других. Семейные ценности передаете деткам. Они растут в любви, взаимопонимании друг с другом, теплоте, как свободные ангелочки. Берегите свою семью вопреки всему".

Тимур с детьми (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Что известно о приемных детях Мирошниченко

В июле 2023 года супруги забрали 2-летнего Марселя из детдома в Житомире.

Несмотря на то, что у мальчика множество диагнозов, приемные родители не сдаются и радуются каждому новому навыку своего сына.

В ноябре мальчик перенес серьезную операцию. На сегодняшний день он не только начал говорить новые слова, но и счастливо улыбается и очень любит своих родителей.

Марсель с сестричками и мамой (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

В октябре прошлого года Инна Мирошниченко заявила, что она будет усыновлять второго ребенка. Для этого ей нужно было повторно пройти специальные курсы, чтобы стать кандидатом.

В апреле 2024 года адвокат рассказывала, что уже официально им стала. Главная сложность заключалась в том, что ребенка, который мог бы стать частью их семьи, трудно было отыскать. Семья получила от экспертов рекомендацию, где четко говорится, что это должна быть девочка в возрасте 8-10 лет и без социальной истории.

Ангелина (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

С 8-летней Ангелиной пара впервые познакомилась через ZOOM, ведь она в тот момент жила в Польше. Туда после начала полномасштабного вторжения РФ эвакуировали заведение, в котором она находилась.

В июне стало известно, что семья удочерила девочку и привезла ее в Украину.

Счастливая семья (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

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