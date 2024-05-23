К Тимоти Шаламе теперь может прикоснуться каждый желающий: он пополнил коллекцию музея Мадам Тюссо

Тимоти Шаламе теперь имеет восковую копию в музее Мадам Тюссо

Знаменитый музей восковых фигур - это мечта многих людей во всем мире, ведь именно там можно собственными руками прикоснуться к самым известным звездам, которым мы видим только телевизор.

Так, коллекцию знаменитостей лондонского музея Мадам Тюссо пополнила восковая фигура Тимоти Шаламе, считающегося одной из самых талантливых и ярких кинозвезд последних лет.

Это первая скульптура актера в его карьере. Наверное, юный актер даже не мог себе представить - но он живая скульптура, к которой теперь можно прикоснуться.

Его скульптура имитирует один из самых изысканных образов Тимоти на красной дорожке – в стильном костюме от Alexander McQueen во время лондонской премьеры ленты "Дюна" в 2021 году. Интересно, что обувь для довершения образа своей фигуры музею подарил сам Шаламе.

Тимоти Шаламе имеет восковую фигуру в музее Мадам Тюссо (Скриншоты)

"Тимоти Шаламе – удивительный талант, за которым приятно наблюдать на экране. Но кроме этого, мы решили увековечить его, потому что чувствуем, что он определяет новое лицо славы для поколения Z. Для нас большая честь увековечить его в Лондоне и быть первыми, кто вылепил и стилизовал его знаменитые скулы и кудри", - прокомментировал руководитель студии в музее мадам Тюссо Джо Кинси.

Известно, что художники музея потратили более девяти месяцев на создание воскового изображения популярного актера, особенно тщательно уделяя внимание лепке скул, а для фирменных пышных локонов Тимоти создатели фигуры вставляли отдельно каждую прядь волос.

Правда, во ржи Тимоти кажется не столь серьезным, как на скульптуре, однако это видение создателей, и Шаламе очень похож на себя.

