Лучшие роли молодого секс-символа Голливуда Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе - молодой, талантливый и очень харизматичный актер, который в свои юные годы успел стать настоящей звездой Голливуда.
РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие роли юного таланта и охотно делится им с вами.
Дюна
Главный герой Пол Атрид, роль которого исполняет Шаламе - блестящий, талантливый и одаренный парень, которого ждут большие и важные дела, которые ему трудно постичь.
В сюжете он отправляется на самую опасную планету во Вселенной, чтобы спасти будущее своей семьи и своего народа. Ведь враждебные силы вступают в конфликт из-за самого ценного и редкого ресурса.
Лучшие роли Тимоти Шаламе (фото: Кинориум)
Маленькие женщины
История о четырех сестрах зовут: Мэг, Эмми, Бет и Джо. Все они разные и имеют разный потенциал, желания, увлечения и планы на жизнь. Тимоти исполняет роль влюбленного молодого человека Теодора Лоуренса, который проявляет себя с очень интересной стороны.
Лучшие роли Тимоти Шаламе (фото: Кинориум)
Вон
Несомненно одна из лучших работ Тимоти - это новая экранизация истории Вилли Вонки - шоколадного волшебника. Шаламе благодаря своему персонажу показал, насколько важно мечтать и идти к своей цели, несмотря ни на что. Главное, чтобы рядом с тобой были люди, готовые прийти на помощь и поддержать тебя даже при самых сильных падениях.
Лучшие роли Тимоти Шаламе (фото: Кинориум)
Король
В центре сюжета предстает своенравный принц, роль которого исполняет Шаламе, Генрих V, вступает на английский престол после смерти своего отца и должен управлять всем хаосом унаследованным войной против Франции.
Лучшие роли Тимоти Шаламе (фото: Кинориум)
Жаркие летние ночи
Тимоти олицетворяет главную роль. Его персонаж является обычным спокойным мальчиком, по имени Дэниел. Но это только до его поездки на остров Кейп-Код. Новое окружение совсем иначе начало на него влиять. Чужака сначала никто не хотел воспринимать, ведь он скоро уедет отсюда. Да и кто такой зануда для местных.
Лучшие роли Тимоти Шаламе (фото: Кинориум)
Ранее мы рассказывали о том, что Тимоти Шаламе на презентации фильма "Вонка" в Лос-Анджелесе показал, как носить кожаный костюм.
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