Тимоти Шаламе показал, как носить шарф, который был популярным в 2000-х (фото)

Тимоти Шаламе вновь подтвердил свой статус иконы стиля, продемонстрировав, как вернуть к жизни тренд из 2000-х. Актер, который всегда удивляет смелыми модными решениями, в этот раз сделал акцент на аксессуаре, который когда-то был неотъемлемой частью гардероба многих.
Подробнее об образе узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).
В последнее время стиль Тимоти Шаламе претерпел заметные изменения. Во время промо-кампании байопика о Бобе Дилане актер стал удивлять разнообразными образами: одни вызывают восхищение, а другие - неоднозначные реакции.
Тем не менее, за его модными экспериментами сейчас действительно интересно следить.
Он отдает предпочтение велюровым костюмам, винтажной коже и возвращает моду на шарфы.
На премьерных показах фильма "Никому не известный" этот аксессуар неоднократно становился частью его образов.
Ультратонкий розовый, объемный зеленый или культовый шарф с черепами от Alexander McQueen, который был на пике популярности в 2000-х.
В те времена голливудские звезды и модные инфлюенсеры сочетали его с лонгсливами, жакетами, топами и кожаными куртками.
Сейчас же Тимоти Шаламе предлагает новую интерпретацию: он носит его с бомбером, подбирая цвет шарфа в тон другим элементам образа, например, серым брюкам.
К слову, ранее жена Решетника показала самую модную куртку этой весны.
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При написании материала использовались следующие источники: Harper's Bazaar, Daily Mail.