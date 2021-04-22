Тілль Ліндеманн раптово заспівав пісню українця з культового радянського фільму про війну

Також в мережу виклали відео твору тривалістю близько 2,5 хвилин, але коментарі до ролика відключені.

Пісня, яку артист виконав російською мовою повністю, але з характерним акцентом, була записана на студії A Vertigo Berlin recording. В авторах вказується Євген Долматовський, композитор - Микита Богословський.

На фан-сайтах Ліндеманна пишуть, що сингл "Любимый город" увійде в саундтрек фільму "Дев'ятаєв" російського режисера Тимура Бекмамбетова. У цій картині буде розказана історія про радянського льотчика Михайла Дев'ятаєв, який втік з полону під час Другої світової війни на німецькому літаку.

Відео: Тілль Ліндеманн - "Любимый город" (2021)

Вперше пісня "Любимый город" прозвучала на екрані у фільмі "Винищувачі" ще в 1939 році у виконанні співака та актора Марка Бернеса (1911 - 1969 рр.).

Картина знята на київській кіностудії імені Олександра Довженка, а сама композиція була присвячена Києву.

Марк Наумович родом з українського Ніжина під Черніговом, отримав театральну освіту в Харкові, де і зіграв свої перші ролі. Додамо також, що його вважають одним з найулюбленіших артистів радянської естради 1950-1960-х років, і багато в чому завдяки видатному шансоньє склався "золотий фонд" радянської пісенної класики.

Марк Бернес (фото: uk.wikipedia.org)

Твір "Любимый город" отримав величезну популярність як у воєнні, так і в післявоєнні роки.

В інтернеті є кадри, як Бернес виконував пісню в кінокартині.

Відео: Марк Бернес співає "Любимый город" у фільмі Винищувачі" (1939)