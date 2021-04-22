Тілль Ліндеманн раптово заспівав пісню українця з культового радянського фільму про війну
Лідер епатажної німецької групи Rammstein Тілль Ліндеманн заспівав знамениту пісню "Любимый город", яка стала відомою завдяки українцю Марку Бернесу.
Композиція опублікована 22 квітня на Apple Music.
Також в мережу виклали відео твору тривалістю близько 2,5 хвилин, але коментарі до ролика відключені.
Пісня, яку артист виконав російською мовою повністю, але з характерним акцентом, була записана на студії A Vertigo Berlin recording. В авторах вказується Євген Долматовський, композитор - Микита Богословський.
На фан-сайтах Ліндеманна пишуть, що сингл "Любимый город" увійде в саундтрек фільму "Дев'ятаєв" російського режисера Тимура Бекмамбетова. У цій картині буде розказана історія про радянського льотчика Михайла Дев'ятаєв, який втік з полону під час Другої світової війни на німецькому літаку.
Відео: Тілль Ліндеманн - "Любимый город" (2021)
Вперше пісня "Любимый город" прозвучала на екрані у фільмі "Винищувачі" ще в 1939 році у виконанні співака та актора Марка Бернеса (1911 - 1969 рр.).
Картина знята на київській кіностудії імені Олександра Довженка, а сама композиція була присвячена Києву.
Марк Наумович родом з українського Ніжина під Черніговом, отримав театральну освіту в Харкові, де і зіграв свої перші ролі. Додамо також, що його вважають одним з найулюбленіших артистів радянської естради 1950-1960-х років, і багато в чому завдяки видатному шансоньє склався "золотий фонд" радянської пісенної класики.
Марк Бернес (фото: uk.wikipedia.org)
Твір "Любимый город" отримав величезну популярність як у воєнні, так і в післявоєнні роки.
В інтернеті є кадри, як Бернес виконував пісню в кінокартині.
Відео: Марк Бернес співає "Любимый город" у фільмі Винищувачі" (1939)
Раніше повідомлялося, що Потап розповів про дружбу з Тіллем Ліндеманном, і як вони разом сильно напилися.