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Тилль Линдеманн внезапно спел песню украинца из культового советского фильма про войну

Новина українською → Четверг 22 апреля 2021 16:23
Тилль Линдеманн внезапно спел песню украинца из культового советского фильма про войну Фото: Тилль Линдеманн, лидер группы Rammstein (facebook.com/tilllindemann)
Автор: Владимир Костырин

Лидер эпатажной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн спел знаменитую песню "Любимый город", которая стала известной благодаря украинцу Марку Бернесу.

Композиция опубликована 22 апреля на Apple Music.

Также в сеть выложили видео произведения длительностью около 2,5 минут, но комментарии к ролику отключены.

Песня, которую артист исполнил на русском языке полностью, но с характерным акцентом, была записана на студии A Vertigo Berlin recording. В авторах указывается Евгений Долматовский, композитор - Никита Богословский.

На фан-сайтах Линдеманна пишут, что сингл "Любимый город" войдет в саундтрек фильма "Девятаев" российского режиссера Тимура Бекмамбетова. В этой картине будет рассказана история о советском летчике Михаиле Девятаева, который бежал из плена во время Второй мировой войны на немецком самолете.

Видео: Тилль Линдеманн - "Любимый город" (2021)

Впервые песня "Любимый город" прозвучала на экране в фильме "Истребители" еще в 1939 году в исполнении певца и актера Марка Бернеса (1911 - 1969 гг.).

Картина снята на киевской киностудии имени Александра Довженко, а сама композиция была посвящена Киеву.

Марк Наумович родом из украинского Нежина под Черниговом, получил театральное образование в Харькове, где и сыграл свои первые роли. Добавим также, что его считают одним из наиболее любимых артистов советской эстрады 1950-1960-х годов, и во многом благодаря выдающемуся шансонье сложился "золотой фонд" советской песенной классики.

Тилль Линдеманн внезапно спел песню украинца из культового советского фильма про войну

Марк Бернес (фото: uk.wikipedia.org)

Произведение "Любимый город" получило огромную популярность как в военные, так и в послевоенные годы.

В интернете есть кадры, как Бернес исполнял песню в кинокартине.

Видео: Марк Бернес поет "Любимый город" в фильме "Истребители" (1939)

Ранее сообщалось, что Потап рассказал о дружбе с Тиллем Линдеманном, и как они вместе сильно напились.

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