Как быстро почистить мясорубку после использования: эффективные и простые способы

Отмыть мясорубку от жира и застрявших в решетке кусочков мяса - не такая уж простая задача. Простая мойка вручную под краном может не дать должного результата. В этом случае помогут простые и эффективные способы.

Как легко очистить мясорубку после использования - читайте ниже .

Картофель

Надо взять несколько картофелин, очистить их, нарезать и пропустить через мясорубку. Этот овощ неплохо впитывает оставшийся на деталях жир, а также помогает вытолкнуть дольки мяса.

После этого следует разобрать мясорубку и промыть под теплой водой, чтобы смыть остатки.

Сухари

Черствый батон или сухарики также отлично очищают мясорубку. Необходимо пропустить их через мясорубку, затем разобрать прибор и промыть детали.

Зубочистки

Зубочистками или спичками нужно просто проткнуть дырочки диска и вытолкнуть остатки мяса. То же самое можно сделать и старой зубной щеткой с жестким ворсом.

Как очистить детали мясорубки от ржавчины

Уксус

В небольшую миску нужно налить уксус и положить туда покрывшиеся ржавчиной ножи или решетки. Все нужно оставить на несколько минут, затем промыть в воде.

Лимонная кислота и сода

Сначала на детали нужно нанести большое количество соды, затем обработать их лимонным соком.

Чтобы металлические детали электромясорубки не ржавели, важно не только правильно мыть их, но и сушить. Когда все тщательно вымыто, нужно высушить каждую деталь и протереть полотенцем. Оставлять их сушиться на открытом воздухе нежелательно - это может привести к коррозии.