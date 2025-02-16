Не только йогурт. Названы лучшие пробиотические напитки, которые нужно пить всем

Пробиотические напитки - отличный способ поддержать свое здоровье. Натуральные пробиотики в жидком виде стоит включить в рацион для улучшения микробиоты кишечника и общего самочувствия.

Какие именно напитки надо пить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Что такое природные пробиотики?

Природные пробиотики - это продукты, которые могут поддерживать здоровье кишечника и укреплять иммунитет. Поскольку они производятся в результате брожения, они содержат полезные молочнокислые бактерии. Ферментированные напитки особенно ценны, и их можно легко включить в ежедневный рацион.

К молочным продуктам стоит отнести кисломолочные напитки, такие как йогурт, кефир и пахта, которые стоят внимания для нашего здоровья. Об этом рассказывает диетолог Анна Янишевская-Янович.

Другие продукты, содержащие здоровые бактерии, полученные в результате брожения, это овощные закваски (например, свекла, сельдерей). Эти продукты принято называть пробиотическими напитками, но стоит отметить, что хотя они содержат молочнокислые бактерии, они не являются пробиотиками по определению.

Эти бактерии очень положительно влияют на иммунную систему, обладают противовоспалительными свойствами (снимают воспаление в пищеварительном тракте), а также положительно влияют на микробиоту.

Кисломолочные напитки рекомендованы, поскольку они являются источником качественного белка, витаминов группы В и кальция. Кроме того, продукты молочнокислого брожения способствуют усвоению некоторых питательных веществ.

Почему стоит пить сброженные напитки?

Есть много причин употреблять ферментированные напитки. Это очень хороший способ улучшить здоровье кишечника и общее самочувствие. Они содержат пробиотики и другие важные питательные вещества, которые могут помочь поддерживать здоровый микробиом кишечника и обеспечить много других преимуществ для здоровья.

Стоит включить кисломолочные продукты в свой ежедневный рацион как натуральный продукт или основу для коктейлей, десертов, дополнение к оладьям, блинам или использовать их в холодных супах (так называемых холодных супах).

Овощные закваски можно включать в рацион как т.н. средство для иммунитета (пить, например, утром натощак), а также как дополнение к супам.