RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Только эти знаки Зодиака поймают удачу за хвост: проверьте, есть ли вы в списке везунчиков

Узнайте, кому повезет (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Новая неделя сулит невероятные приключения, которые ворвутся в жизнь представителей трех знаков Зодиака. Они смогут поймать удачу за хвост.

Кто попал в список везунчиков, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Astrofame.

Близнецы

Пришло время расправить крылья и решиться на грандиозную авантюру. Рискните и вы поймете, что зря сомневались. Удача будет на вашей стороне, а потому смело действуйте.

Вы сможете сорвать куш и улучшить собственную жизнь. Помимо этого, вам повезет на любовном фронте. Счастье буквально окружит вас со всех сторон, наслаждайтесь!

Рак

Вы сможете реализовать все свои планы. Не бойтесь завышать планку и требовать большего. Если вы найдете доводы для каждой своей идеи - вас услышат и поймут. 

Постарайтесь приложить максимум усилий и не тратьте свой потенциал на проблемы других людей. Порой стоит думать лишь о себе. Не бойтесь проявить капельку эгоизма, ведь если вы достигнете всего, чего хотели, то точно сможете помочь тем, кто в этом нуждается.

Водолей

Водолеи не просто так попали в список везунчиков. Фортуна вам благоволит, не бойтесь смелых поступков и дерзких авантюр, Если же у вас есть какие-то сомнения - заручитесь поддержкой единомышленников.

Станьте лидером и не прячьтесь в тени других людей. Вы способны срывать с небес звезды, но почему-то нередко остаетесь на задворках. Пришло время это исправить!

Напомним, ранее стало известно, что трем знакам Зодиака суждено купаться в любви и радости.

Также мы рассказывали, что гороскоп на 2024 год сулит феерическое богатство представителям нескольких знаков Зодиака.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскоп