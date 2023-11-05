Гороскоп до конца года: трем знакам Зодиака суждено купаться в любви и радости

Гороскоп до конца года сулит представителям трех знаков Зодиака невероятное счастье. Они будут купаться в любви и радости, их жизнь наполнится волшебством.

Дева

В последние месяцы вы могли разочароваться во многих людях. Неприятные события подбрасывали вам немало проблем. Но пришло время забыть обо всем этом, как о страшном сне.

До конца года вы сможете понять, что в вашей жизни началась "белая" полоса. Радуйтесь успехам на работе и наслаждайтесь гармонией в отношениях со своей второй половинкой. Если же у вас еще нет любимого человека, то судьба готовит для вас очень неожиданный сюрприз.

Лев

Вселенная могла испытывать вас на прочность. В последнее время не все шло так, как вы хотели. Однако если вы не позволили себе сдаться и упасть на самое дно, то теперь получите от жизни все самое лучшее.

Вероятно, к концу года вы поймете, что готовы к грандиозному рывку. Это может быть новым витком в карьере. Но есть шансы, что в вашей семье грядут перемены, такие как свадьба, пополнение или же просто возрождение чувств, которые начинали угасать.

Стрелец

Вы - главный счастливчик ближайших недель. Вы будете много радоваться и веселиться. А личная жизнь порадует романтикой и страстью. Наслаждайтесь этим периодом и не думайте о чем-то другом.

Закладывайте фундамент в новые отношения или же укрепляйте союз с любимым человеком. Вы сможете забыть о ссорах и недопонимании. Все проблемы останутся в прошлом.