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Только эти знаки Зодиака закружит ураган любви

Узнайте, кого пронзит стрела Амура (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Астролог Миранда Руби рассказала, что гороскоп на ноябрь сулит невероятные любовные приключения представителям трех знаков Зодиака. Они смогут найти свою вторую половинку или же укрепить отношения с тем, кто им дорог.

Кого закружит ураган любви и кто насладится идиллией в отношениях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Телец

Ваши отношения с любимым человеком перейдут на более серьезный уровень. Вероятно, вы можете услышать предложение руки и сердца. Если же вы уже в браке, ваша вторая половинка преподнесетвам невероятный сюрприз.

Ну а если вы еще не встретили своего избранника, то готовьтесь к судьбоносному знакомству. Стрела Амура пронзит ваше сердце, не бойтесь довериться судьбе. Любовные приключения накроются вас с головой.

Лев

Вам не стоит подавлять свои эмоции, отдайтесь страсти. Позвольте себе говорить все, что вы думайте. Решайтесь на авантюры и не сдерживайте желание стать счастливее.

Если вы понимаете, что вас не устраивают отношения, начинайте действовать. Поговорите со своей второй половинкой, проявите инициативу. У вас есть все шансы на счастье, не бойтесь что-то менять.

Дева

Вы поймете, что рядом с вами человек, который предначертан вам судьбой. Случится какое-то событие, которое откроет вам глаза. Вероятно, сначала вы разочаруетесь в окружающих, однако ваша вторая половинка раскроется с новой стороны.

Помимо этого, вы получите шанс разобраться в своих чувствах. Все идет к тому, что гармония наконец-то воцарит в вашей жизни. Однако постарайтесь все не испортить своим недоверием. Порой вы можете вспылить, это приведет к ссоре.

Напомним, ранее стало известно, что кровавое полнолуние сильно огорчит эти знаки Зодиака.

Также мы рассказывали, что в ноябре нас ждет особенная дата.

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