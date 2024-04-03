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Эти знаки Зодиака столкнутся с прошлым. Вас ждет особенный сюрприз

Среда 03 апреля 2024 21:01
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Эти знаки Зодиака столкнутся с прошлым. Вас ждет особенный сюрприз Ретроградный Меркурий окажет сильнейшее влияние на три знака Зодиака (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В ближайшее время представители трех знаков Зодиака сумеют получить нечто особенное. Ретроградный Меркурий кардинально изменит их жизнь, а после испытаний и встречи с прошлым начнется период невероятного счастья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Близнецы

Меркурий приведет вас к непростым решениям. В какой-то момент вы окажетесь на распутье, однако бояться не стоит. Вы сможете со всем справиться, если измените свое отношение к людям.

Вас ждут серьезные перемены. Все они окажутся очень приятными и невероятно радостными, хотя поначалу все будет казаться совсем не таким. Доверьтесь чудесам.

Дева

Меркурий вернет вас в прошлое. Вам придется многое переосмыслить. Не поддавайтесь грусти, все воспоминания и отголоски из "старой" жизни даются не просто так. На самом деле это большая удача.

У вас появится редкий шанс проанализировать все события и найти причину проблем, которые мешали вам двигаться вперед. И этот опыт поможет совершить нечто грандиозное, что точно принесет плоды.

Овен

В период ретроградного Меркурия вас закружит ураган событий. И вы окажетесь в его эпицентре. Приготовьтесь к тому, что в ближайшее время вам придется потрудиться.

И если вы все сделаете правильно, то вскоре вас ждут невероятные подарки. Кроме этого, в вашу жизнь вернется частичка прошлого, по которой вы так скучали.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что Венера в Овне подарит огромное счастье пяти знакам Зодиака.

К слову, также недавно стало известно, какие знаки Зодиака услышат хорошие новости.

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