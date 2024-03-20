Только эти знаки Зодиака получат особый сюрприз. Ждите счастья в любви

К концу недели представители трех знаков Зодиака получат особый сюрприз. Они могут закрутить роман, или им даже сделают предложение. Судьба подарит им немало счастья.

Телец

В течение этой недели вы почувствуете себя супергероем, особенно когда дело дойдет до любви и романтики. Ваш партнер может показать, что хочет не только дарить вам подарки и теплые слова, но и планирует с вами свое будущее.

И если вам сделают предложение, это станет очень приятным сюрпризом. Впрочем, соглашаться ли на заключение брака, или же попытаться не торопить события - решать только вам. Прислушайтесь к тому, что говорит ваше сердце.

Рак

Вы сможете забыть о плохом настроении, а неожиданные романтические приключения сделают вас очень счастливым человеком. И если вы давно хотели что-то обсудить со своим партнером - пора это сделать. Не бойтесь делиться чувствами и мыслями, смело планируйте свое будущее.

Сохраняйте спокойствие и старайтесь вести диалог, а не монолог. И если вы сумеете изложить все мысли спокойно, вас услышат и поймут. И тогда ваши отношения наполнятся счастьем и теплом. Одинокие Раки могут встретить свою судьбу в большой компании, которую можно найти на публичных мероприятиях.

Лев

Приготовьтесь, вам могут сделать предложение руки и сердца. Также человек, который очень вас любит, может наконец-то признаться в своих чувствах. По всей вероятности, вы захотите ответить взаимностью.

Впрочем, будьте осторожны с лестью. Не следует верить всему, что вам обещают. Лучше трезво оценивать ситуацию и не строить замки из песка. Планируйте будущее с человеком без лишних иллюзий.