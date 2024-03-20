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Тільки ці знаки Зодіаку отримають особливий сюрприз. Чекайте на щастя у коханні

Середа 20 березня 2024 21:01
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Тільки ці знаки Зодіаку отримають особливий сюрприз. Чекайте на щастя у коханні Кому пощастить у коханні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

До кінця тижня представники трьох знаків Зодіаку отримають особливий сюрприз. Вони можуть закрутити роман, або ж їм навіть освідчаться. Доля подарує їм чимало щастя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango.

Телець

Протягом цього тижня ви відчуєте себе супергероєм, особливо коли справа дійде до кохання та романтики. Ваш партнер може показати, що хоче не лише дарувати вам подарунки й теплі слова, а також планує із вами своє майбутнє.

І якщо вам освідчаться, це стане дуже приємним сюрпризом. Втім, чи погоджуватися на пропозицію укласти шлюб, або ж спробувати не пришвидшувати події - вирішувати лише вам. Прислухайтеся до того, що каже ваше серце.

Рак

Ви зможете забути про поганий настрій, а несподівані романтичні пригоди зроблять вас дуже щасливою людиною. І якщо ви давно хотіли щось обговорити зі своїм партнером - настав час це зробити. Не бійтеся ділитися почуттями та думками, сміливо плануйте своє майбутнє.

Зберігайте спокій і намагайтеся вести діалог, а не монолог. І якщо ви зумієте викласти усі думки спокійно, вас почують та зрозуміють. І тоді ваші стосунки наповняться щастям та теплом. Самотні ж Раки можуть зустріти свою долю у великій компанії, яку можна знайти на публічних заходах.

Лев

Приготуйтеся, вам можуть освідчитися. Також людина, яка дуже вас любить, може нарешті зізнатися у своїх почуттях. Цілком ймовірно, що ви захочете відповісти взаємністю.

Втім, будьте обережні з лестощами. Не слід вірити усьому, що вам обіцяють. Краще тверезо оцінювати ситуацію та не будувати замки з піску. Плануйте майбутнє з людиною без зайвих ілюзій.

До слова, раніше ми вже розповідали, що три знаки Зодіаку подолають усі проблеми та повстануть з попелу.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, яким знакам Зодіаку розіб'ють серце у квітні.

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