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Этим знакам Зодиака разобьют сердце. Кому апрель принесет проблемы

Вторник 19 марта 2024 10:02
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Этим знакам Зодиака разобьют сердце. Кому апрель принесет проблемы Кого ждут неудачи в апреле (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В апреле представителям трех знаков Зодиака стоит готовиться к напряженному периоду в отношениях. Возможны скандалы, расставания и даже предательство. Впрочем, у них будет шанс сгладить ситуацию и избежать проблем.

Каким знакам Зодиака могут разбить сердце, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Knowinsiders.

Стрелец

Представители этого знака Зодиака нередко ставят себя на первое место. И в апреле споры из-за личных границ могут обостриться. Попробуйте поискать баланс и без упреков прийти к компромиссу.

В погоне за независимостью вы рискуете оттолкнуть своего партнера. И тогда вы можете остаться с разбитым сердцем. Любой конфликт можно решить без лишних эмоций и импульсивных решений, помните об этом.

Близнецы

Если вы слишком болезненно реагируете на перемены и не любите, когда кто-то другой делает за вас выбор, попробуйте честно в этом признаться сначала себе, а затем своему партнеру. Так вы сможете уничтожить назревающую проблему в "зародыше".

Прощение, эмпатия и уважение к чувствам вашей второй половинки помогут преодолеть трудности. Вам нужны открытый диалог и честность. В апреле в ваших отношениях могут назревать скандалы, а потому постарайтесь не нервничать.

Рыбы

Второй месяц весны может вас неприятно удивить. В какой-то момент вы осознаете свою уязвимость. Из-за этого у вас могут появиться сомнения, ревность, недоверие.

И если эмоций будет слишком много, вы рискуете раздуть скандал, о котором сами будете жалеть. Не бойтесь озвучивать свои страхи и переживания, однако обвинять и упрекать без доказательств точно не стоит.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что три знака Зодиака встретят свое счастье уже в апреле.

Кроме этого, недавно стало известно, какие знаки Зодиака сказочно разбогатеют.

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