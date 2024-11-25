Только эти знаки Зодиака получат шанс все изменить. Карты Таро сулят им волшебный вторник

Стрелец

Встречайте чудеса и радостные приключения, которые постучатся в вашу жизнь уже во вторник. Этот день может быть необычным, в какой-то степени магическим. Некоторые события будет сложно объяснить, будто все это происходит по воле Вселенной. И в этом есть доля правды, ведь вы получите шанс начать все с чистого листа.

Телец

Таро-гороскоп на вторник сулит вам очень хорошие новости. Кто-то решит вас обрадовать, обязательно отвечайте на звонки и не игнорируйте тех, кто захочет с вами встретиться. Кроме этого, поговорите по душам с тем, кто для вас важен. В вашей жизни все изменится, а для проблем, непониманий и ссор попросту не останется места.

Дева

Стряхните с себя пыль! Не позволяйте печали утащить вас на дно. Найдите в себе яркий свет, веру в чудо - не ждите того, что счастье свалится на вас с небес. Вам нужно настроиться на волну позитива, и лишь тогда магия перемен позволит вам избавиться от всего, что мешало вам двигаться вперед.

Овен

Вспомните, когда вы в последний раз позволяли себе жить так, как хочется именно вам. Скорее всего, ответ вы уже знаете. Гороскоп на 26 ноября сулит вам судьбоносный вторник. Ведь именно в этот день вы поймете, что больше не можете топтаться на одном месте - пора брать все в свои руки и менять жизнь к лучшему.