Ретроградный Меркурий готовит кое-что особенное для этих знаков Зодиака. Бояться не стоит

В период ретроградного Меркурия, который войдет в эту фазу 25 ноября и пробудет там до 15 ноября, окажется в знаке Стрельца. И потому представителям четырех знаков Зодиака стоит готовиться к особому сюрпризу.

Дева

Ретроградный Меркурий в Стрельце станет для вас ключевым периодом конца этой осени. Вы можете оказаться перед непростым выбором, ощутить внутренний конфликт. Однако именно во время ретрограда дайте волю своим желаниям. Так вы добьетесь всех своих целей и поймете, что ваше место точно не в чьей-то тени.

Рыбы

Во время ретроградного Меркурия вы ощутите невероятную поддержку и любовь от близких. Они растопят ваше сердце и вдохновят вас на новые свершения. Более того, в период ретроградного Меркурия вы сможете найти новых друзей, которые станут для вас надежной опорой. В целом, все это время подарит вам немало новых знакомств, и все они будут удачными.

Овен

Ретроградный Меркурий поможет вам сосредоточиться на отношениях с близкими людьми. В погоне за успехом вы могли упустить что-то действительно важное, но теперь у вас появится шанс все исправить. Пришло время расставить новые приоритеты и отказаться от старых установок, которые не давали вам найти счастье.

Телец

Не бойтесь своих чувств, ведь Меркурий обострит их еще сильнее. И это лишь кажется опасным. На самом деле вам очень повезет, ведь вскоре вы сможете добиться небывалых успехов во всех сферах жизни. Все это произойдет благодаря вашей интуиции, которую "пробудит" ретроград.