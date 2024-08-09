ua en ru
Пт, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Только эти знаки Зодиака получат повод для радости. Ждите чуда уже на выходных

Пятница 09 августа 2024 06:25
UA EN RU
Только эти знаки Зодиака получат повод для радости. Ждите чуда уже на выходных Каким знакам Зодиака повезет на выходных (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Ближайшие выходные подарят представителям трех знаков Зодиака повод для большой радости. Они смогут поверить в чудо и будут на седьмом небе от счастья.

Какие знаки Зодиака поймают удачу за хвост, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Knowinsiders.

Водолей

Эта неделя могла подарить вам возможность реализоваться в карьере. Однако если вы недовольны результатами своего труда, отчаиваться точно не стоит. На выходных вы получите повод для радости, благодаря чему круто проведете время и отдохнете от рутины.

Дева

В субботу и воскресенье вам стоит поверить в чудеса. Впустите в свою жизнь счастье и позитив, радостные события смогут все изменить. Не зацикливайтесь на проблемах и постарайтесь абстрагироваться. Вы сможете найти причину улыбнуться, судьба вам точно в этом поможет.

Стрелец

В ближайшие дни вы сможете найти новый источник дохода. И если другие получат шанс отдохнуть или развлечься, то вам выходные подарят возможность избавиться от долгов и начать все с чистого листа. Все изменит чудесная случайность.

Телец

Вас ждут большие перемены. На выходных вы сможете понять, что наконец-то довольны своими отношениями. Если же рядом с вами еще нет второй половинки - это вскоре изменится. Встречайте чудеса и радостные приключения.

Напомним, ранее появился Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 августа.

Помимо этого, недавно мы рассказывали, какие знаки Зодиака получат подарки от Вселенной.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогія Гороскоп Гороскоп Таро Астрология
NEWS
Операция в Курской области: в ISW назвали сценарии реагирования РФ на ситуацию
Операция в Курской области: в ISW назвали сценарии реагирования РФ на ситуацию