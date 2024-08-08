Таро-гороскоп на 9 августа: у Скорпионов сбудутся мечты, а Овнов ждет плохой день

В пятницу, 9 августа, Овнам стоит готовиться к испытаниям, Рыбам нужно прислушаться к советам свыше, а Скорпионам карты Таро сулят максимально счастливый день.

Что этот день принесет другим знакам Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Овен

Вам выпала карта "Башня". В этот день вас могут ждать неприятные сюрпризы. Судьба решила застать вас врасплох, избежать неприятностей будет очень трудно.

Телец

Ваша карта на пятницу - "Правосудие". Не стоит требовать от окружающих справедливости, если вы сами не всегда соблюдаете все правила. Смиритесь с тем, что этот мир неидеален.

Близнецы

Вам выпала карта "Император". Не бойтесь отстаивать свои интересы. Вам под силу одолеть любого противника, важно лишь это осознать.

Рак

Ваша карта на 9 августа - "Суд". Судьба подбросит вам непростой выбор. Вам нужно принять важное решение и решиться на определенные риски. Неизвестность пугает, но это лишь иллюзия.

Лев

Вам выпала карта "Маг". Не тратьте свое время на пустяки. Вы упускаете что-то очень важное, пора это остановить. Ищите себя в чем-то новом, пробуйте разные сферы.

Дева

Ваша карта на пятницу - "Смерть". В вашей жизни начинается новая глава. Однако сначала придется попрощаться со всем прошлым, что может оказаться непростой задачей.

Весы

Вам выпала карта "Верховная Жрица". День будет хорошим. Вы сможете встретить нового друга или даже свою вторую половинку. Постарайтесь не лгать и будьте настоящими.

Скорпион

Ваша карта на 9 августа - "Колесница". Все ваши мечты могут превратиться в реальность. Четко формулируйте желания и не бойтесь срывать с неба звезды.

Стрелец

Вам выпала карта "Повешенный". Не откладывайте важные дела в долгий ящик, также не стоит думать о том, что все самое интересное произойдет когда-то "потом". Начинайте жить здесь и сейчас.

Козерог

Ваша карта на пятницу - "Мир". Вы сможете поймать удачу за хвост. Не упустите редкий шанс и сделайте то, что так давно хотели.

Водолей

Вам выпала карта "Императрица". Не пытайтесь уберечь близких от ошибок. Это их опыт, а ваша чрезмерная забота может лишь ухудшить ситуацию. Сосредоточьтесь на своих делах.

Рыбы

Ваша карта на 9 августа - "Колесо Фортуны". Присматривайтесь к знакам, Вселенная решила вас о чем-то предупредить. Вы сможете многого добиться, если научитесь принимать поддержку свыше.