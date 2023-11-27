Только таким способом измерения давления дома вы получите самые точные данные

Специалист назвал семь важных правил для точного измерения артериального давления в домашних условиях. Имеет значение абсолютно все - от места расположения манжета до времени измерения.

Как правильно измерить давление дома, чтобы получить точные данные, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hindustan Times.

1. Размещение манжеты. Манжета АД должна находиться непосредственно под локтем. Она должна прилегать плотно, но не быть тугой. Между манжетой и кожей не должно быть одежды.

2. Время измерения. Измеряйте ежедневно артериальное давление в одно и то же время. Например, утром после пробуждения, днем перед обедом и вечером, в 20:00.

3. Учитывайте дополнительные факторы. Это имеет большое значение, так как слишком тугие манжеты завышают давление, а слишком свободные - занижают показатели. Не используйте непроверенные мониторы и аппараты. При выборе аппарата для измерения АД беременным или детям, выбирайте одобренный специально для этой группы населения. Список проверенных мониторов АД можно найти на этом сайте. Худым и полным людям нужны разные манжеты для точных показателей.

4. Поза для измерения. Сядьте, твердо поддерживая спину и поставив ступни на пол. Ноги не следует скрещивать. Плечо должно находиться на уровне сердца и поддерживаться твердой плоской поверхностью, например, столом.

5. Перемеряйте еще раз. Если артериальное давление превышает 180/120, измерьте еще раз через 5 минут. Если показания постоянно высокие, звоните в службу неотложной помощи ближайшей больницы и пройдите обследование. У вас может быть гипертонический криз.

6. Условия измерения. За 30 минут до измерения артериального давления не следует пить, есть, курить или заниматься спортом. Желательно, чтобы мочевой пузырь был пуст.

7. Ведите журнал показаний. Каждый раз снимайте несколько показаний и записывайте их. Возьмите их с собой на следующий прием к врачу.