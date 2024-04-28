Не только косы. Какие прически делали украинки в древности и как ухаживали за волосами

Какие прически делали украинки

Самой распространенной прической украинок в древности была коса - одна или несколько. Незамужние не покрывали голову, а замужние - одевали платки, переметки, чепцы и т. д. Коса в древности считалась признаком красоты и целомудрия. В народе говорили: "Нет косы, нет красоты".

После того, как девушка выходила замуж, ее косу или расплетали, или обрезали волосы, а голову покрывали платком или чепчиком. Выйти на люди после женитьбы с непокрытой голове считалось грехом.

Кстати, на свадьбу до сих пор во время обряда расплетения косы включают песню "Горела сосна, пылала", в которой есть слова:

"Ой коси, коси ви мої

Довго служили ви мені

Більше служить не будете

Під білий вельон підете"

Село Старое, Бориспольского района Киевской области. Конец 30-х годов. Невеста (слева) и дружка (фото: facebook/Старые фотографии Украины)

С самого детства за волосами девочек хорошо ухаживали. Когда новорожденную девочку впервые купали, то клали рядом расческу, желая, чтобы волосы росли длинными и густыми.

Впервые девочку стригли на первый день рождения. Обычно это делал крестный отец. Немного срезанных волос оставляли на память, а остальные сжигали. Часто это была единственная стрижка, вплоть до свадьбы. Поэтому девушки имели длинные и густые волосы. Обрезать кончики самостоятельно было нельзя.

Девушкам не позволено было с распущенными волосами садиться за стол или начинать какую-нибудь работу. В народе говорили: "не вари борщу, поки не заплетеш косу".

Лишь во время гаданий на суженого-ряженого на праздник Андрея девушки могли распускать волосы.

Причерноморье, начало ХХ века (фото: Музей Ивана Гончара)

Ровно, конец XIX века (фото: frankolie.wordpress.com)

Обряд "заплітини" и свадебные прически

В возрасте 5-6 лет крестные мамы заплетали девочкам первые косы. Это был важный ритуал, называвшийся "заплітини". Волосы заплетали по-особому - с четырех сторон, со лба, с затылка, от ушек.

На свадьбу часто заплетали одну или две косы и выкладывали в виде венчика. Пробор делали ровный, делили волосы на две части, иногда плели колоски. Однако более распространенным вариантом была ровная гладкая прическа.

В разных регионах прически отличались. На Галичине часто заплетали четыре косы - "дрібушки".

На свадьбу прически дополняли пышными веночками, в повседневной жизни могли уплетать ленты или живые цветы. Когда-то был обычай, что парни дарили своим любимым трижды в год цветную ленту, как напоминание о том, чтобы они заботились о своей косе.

Луганск, начало ХХ ст. (фото: shusek.livejournal.com)

Кременчуг, первая половина ХХ века (фото: этнографический сборник "Древо")