5 материалов, которые делают вид вашего интерьера дешевым

Чувствовали ли вы, что ваш интерьер выглядит не так, как вы мечтали, даже после усердных усилий и затрат? Причиной этого могут быть определенные материалы, которые создают впечатление дешевизны и лишают ваше пространство изысканности.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти материалах, которые лучше избегать, если вы стремитесь к элегантному виду вашего дома.

Ламинат со слишком искусственным рисунком дерева

Ламинат - это бюджетный материал, который многие выбирают из-за его практичности. Однако, если его текстура слишком искусственная или с неестественными оттенками, он может выглядеть дешево. Слишком яркие "деревянные" узлы или блестящая поверхность нарушают эстетику помещения.

Чтобы избежать этого, выбирайте ламинат с матовой поверхностью и естественными цветами. Альтернативой могут быть виниловые или инженерные полы, которые выглядят более реалистично. Инвестиция в качественный материал сделает ваш интерьер стильным и долговечным.

Дешевые пластиковые плинтусы

Пластиковые плинтусы часто используют из-за их низкой стоимости и легкости монтажа. Однако они редко вписываются в стильный интерьер, особенно если выглядят слишком тонкими или имеют ненатуральный блеск.

Такой элемент сразу выдает бюджетность ремонта и занижает визуальное качество пространства. Вместо этого можно выбрать деревянные или МДФ-плинтусы, которые красят в тон стен. Они добавляют интерьеру изысканности и завершенности. Помните, что даже мелкие детали могут значительно повлиять на общий вид.

Низкокачественная имитация камня или мрамора

Материалы, которые имитируют мрамор или камень, становятся популярными в современном дизайне. Однако дешевые версии часто имеют неестественный узор, слишком яркие цвета или пластиковый блеск.

Они не добавляют роскоши, а наоборот, делают интерьер неестественным и дешевым. Лучше выбрать качественную имитацию из керамики или кварца, которая выглядит аутентично.

Если бюджет ограничен, можно остановиться на однотонных материалах без лишнего рисунка. Помните, натуральность всегда выглядит дороже.

Тонкие шторы из полиэстера

Шторы - это ключевой элемент, который формирует атмосферу вашего пространства. Однако тонкие синтетические ткани, такие как полиэстер, часто выглядят дешевыми и неопрятными. Они плохо пропускают свет и создают впечатление неприхотливости.

Выберите шторы из льна, хлопка или плотного сатина, которые имеют приятную текстуру и выглядят роскошнее. Даже простые однотонные варианты из качественной ткани сделают комнату более стильной. Инвестируя в текстиль, вы создаете основу для элегантного интерьера.

Глянцевый пластик в мебели

Глянцевые пластиковые поверхности были популярными в 2000-х годах, но сегодня они выглядят устаревшими. Такой материал быстро затирается, теряет свой блеск и добавляет пространству дешевизны.

Вместо этого выбирайте матовые или полуглянцевые поверхности, которые выглядят дороже и современнее. Дерево, металл или качественная фанера - это более удачные варианты для мебели.

Они создают впечатление прочности и эстетичности. Отказ от глянцевого пластика поможет сделать ваш интерьер более стильным и гармоничным.