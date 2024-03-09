Не только гениальный поэт, но и художник: 5 известнейших картин Шевченко

Екатерина

Эта картина является однозначно самой известной художественной работой Тараса Шевченко. В ней он проиллюстрировал свою одноименную поэму. Этот рисунок художник создал летом 1842 г. в Санкт-Петербурге. В правом нижнем углу есть автограф Шевченко.

Сейчас эта картина хранится в Национальном музее Тараса Шевченко. Исследователи отмечают много символических элементов в этой работе - в частности, то, что собака бежит вслед за москалем, прогоняя его, указывает на то, что в Украине чужаку не рады были даже во времена Шевченко.

Екатерина - самая известная картина Тараса Шевченко (фото: Википедия)

Натурщица

Эту картину Шевченко создал в 1840 году. В литературе этот рисунок известен под неверными названиями "Самая себе хозяйка в доме", "Самая себе хозяйка", а также "Одалиска". Сейчас картина хранится в Национальном музее Тараса Шевченко.

Есть еще один вариант этой картины, который художник создал через 20 лет после известного оригинала. Шевченко сделал эскиз на тонированной бумаге и подготовительный рисунок к офорту. Впервые офорт упомянут под названием "Одалиска".

Натурщину Шевченко написал в 1840 году (фото: Википедия)

Сон бабушки и внучки

Эту картину Тарас Григорьевич создал как копию одноименной акварели Карла Брюллова. Ее Шевченко написал в Петербурге. Размер рисунка 21,9×27,6. Эту работу он подписал своим именем, указав, что это копия Брюллова.

Сейчас картина хранится в Национальном музее Тараса Шевченко. В литературе можно найти информацию о том, что эту картину художник написал между 1840 и 1843 годами, но исследователи опровергают это.

Эта картина является копией одноименной акварели Карла Брюллова (фото: Википедия)

Мария

Этот рисунок Тараса Шевченко написал в Санкт-Петербурге в 1840 году по мотивам поэмы Александра Пушкина "Полтава". Рисунок выполнен на бумаге акварелью. Размер 24,7×20,1.

В левом углу художник оставил подпись карандашом надпись: Т. Schevchenko и дату 1840 года. В литературе эта картина встречается также под названиями "Мотря Кочубей в палатах Мазепы", а также "Сон Марии".

Тарас Шевченко написал эту картину в 1840 году (фото: Википедия)

Цыганка-гадалка

Эту картину Тарас Шевченко написал в Санкт-Петербурге в 1841 году. Она создана бумаге акварелью. Величина 26,5 × 20,7. Справа внизу сохранилась подпись художника и дата создания картины.

В том же году картина была представлена на академической выставке в Петербурге. А Академии искусств в третий раз наградила Шевченко серебряной медалью второй степени за "успехи в искусстве, доказанные представленными работами по живописи исторической и портретной".

За эту картину Шевченко наградили серебряной медалью ІІ ступня (фото: Википедия)