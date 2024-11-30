Не только брокколи, но и шоколад. Эти 10 продуктов лучше всего снижают уровень холестерина

Печально известный холестерин является ингредиентом, необходимым для правильного функционирования всего организма, особенно мозга, эндокринной и пищеварительной систем. Однако избыток холестерина LDL опасен, поскольку он закупоривает вены и может привести к атеросклерозу, инфаркту или инсульту.

Что такое холестерин и для чего его понижать?

Холестерин необходим для нормального функционирования организма. Это среди прочего компонент клеточных мембран, миелиновой оболочки нервных клеток и предшественник синтеза витамина D3 и гормонов. Однако избыток "плохого" холестерина ЛПНП может закупорить артерии и увеличить риск сердечных заболеваний, а также инфарктов и инсультов.

Диетолог Сунни Патель назвала 10 продуктов, благотворно влияющих на здоровье сердца, сосудов и систему кровообращения.

Продукты, снижающие уровень "плохого" холестерина

Цельные зерна содержат водорастворимую клетчатку, которая снижает "плохой" холестерин ЛПНП. Целые зерна, такие как ячмень, киноа, коричневый рис и цельнозерновой хлеб, также содержат клетчатку и питательные вещества, поддерживающие здоровье сердца.

Жирная рыба - не все жиры вредны. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной морской рыбе, благотворно влияют на работу мозга и сердца, поэтому их не следует избегать.

Доказано, что они снижают уровень триглицеридов в крови и снижают риск сердечных заболеваний. Холодноводная рыба, такая как лосось, скумбрия, сардины и форель, является отличным источником омега-3 жирных кислот.

Орехи, как и рыба, содержат полезные жиры, которые полезны для здоровья сердца и кровеносной системы. Однако есть их следует умеренно. Исследование 2020 показало, что употребление только одной горсти миндаля ежедневно снижает артериальное давление. Другое исследование, опубликованное в Hypertension, доказывает, что регулярное употребление грецких орехов людьми старше 60 лет с легкой гипертонией снижает АД.

Авокадо - фрукт, полный здоровых мононенасыщенных жиров. Благодаря их содержанию он повышает хороший холестерин ЛПВП и одновременно снижает "плохой". Кроме того, авокадо содержит больше калия, чем бананы. Калий поддерживает работу нервной и мышечной систем, включая сердца, а также отвечает за контроль артериального давления.

Бобовые, такие как фасоль и чечевица, считаются растительным заменителем мяса, богатым белком, клетчаткой и другими питательными веществами. Однако, в отличие от них, мясо богато нездоровыми насыщенными жирами, которые могут вызвать резкое повышение уровня "плохого" холестерина. Поэтому лучше выбирать бобовые и есть их 2-3 раза в неделю.

Фрукты, особенно ягоды, такие как черника, черника, клубника и малина, а также яблоки, виноград и апельсины являются богатым источником флавоноидов. Эти вещества обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, поэтому они уменьшают окислительный стресс и помогают регулировать уровень глюкозы и инсулина в крови.

Таким образом они поддерживают работу сердца, а благодаря содержимому клетчатки поддерживают пищеварение и дольше обеспечивают ощущение сытости. Ешьте их на перекус между приемами пищи, и они помогут вам сбросить лишний вес, что также положительно скажется на работе сердца и уровне холестерина в крови.

Овощи - богаты клетчаткой и питательными веществами, необходимыми для нормального функционирования организма. Овощи являются основным компонентом диеты, направленной на понижение уровня холестерина. Особенно рекомендуются брокколи, морковь, шпинат, листовая и брюссельская капуста.

Оливковое масло, в частности первого отжима, содержит мононенасыщенные жиры и антиоксиданты.

Исследования показывают, что ежедневное потребление оливкового масла связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и некоторых видов рака.

Соевые продукты, такие как тофу, соевое молоко и паста мисо, содержат растительные соединения, называемые изофлавонами. Это фитогормоны, которые способствуют снижению уровня "плохого" холестерина.

Черный шоколад

Многие будут рады узнать, что темный шоколад также может помочь снизить уровень плохого холестерина. Однако помните, что оно должно быть не менее 70% какао. В состав такого шоколада входят ценные флавоноиды и другие антиоксиданты, которые могут оказывать положительное влияние на здоровье сердца и кровеносной системы. Так что тянитесь к нему вместо печенья или батончиков.