Глава компанії-власника TikTok йде з посади гендиректора, - Reuters

Засновник китайської компанії ByteDance, що володіє соціальною мережею TikTok , Чжан Імін йде з посади генерального директора. Він повідомив про звільнення співробітникам.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на службову записку .

За даними агентства, глава компанії повідомив співробітникам, що новим генеральним директором стане співзасновник компанії Рубо Лян. При цьому Чжан Імін пообіцяв продовжити працювати спільно з наступником протягом наступних шести місяців, щоб забезпечити плавний перехід.

"Чесно кажучи, мені не вистачає деяких навичок, необхідних ідеальному управлінцю. Мене більше цікавить аналіз організаційних і ринкових принципів і подальше використання цих теорій для скорочення управлінської діяльності, а не фактичне управління людьми", - пояснив своє рішення бізнесмен.