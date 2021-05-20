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Глава компанії-власника TikTok йде з посади гендиректора, - Reuters

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Четвер 20 травня 2021 05:25
Глава компанії-власника TikTok йде з посади гендиректора, - Reuters Фото: власник залишає компанію TikTok (canva.com)
Автор: Артур Родивилов

Засновник китайської компанії ByteDance, що володіє соціальною мережею TikTok, Чжан Імін йде з посади генерального директора. Він повідомив про звільнення співробітникам.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на службову записку.

За даними агентства, глава компанії повідомив співробітникам, що новим генеральним директором стане співзасновник компанії Рубо Лян. При цьому Чжан Імін пообіцяв продовжити працювати спільно з наступником протягом наступних шести місяців, щоб забезпечити плавний перехід.

"Чесно кажучи, мені не вистачає деяких навичок, необхідних ідеальному управлінцю. Мене більше цікавить аналіз організаційних і ринкових принципів і подальше використання цих теорій для скорочення управлінської діяльності, а не фактичне управління людьми", - пояснив своє рішення бізнесмен.

У серпні 2020 року пішов у відставку генеральний директор TikTok Кевін Майєр, який вступив на посаду всього за кілька місяців до звільнення. Основною причиною став політичний тиск, який чиниться американською владою на соціальну мережу.

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