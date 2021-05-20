Глава компанії-власника TikTok йде з посади гендиректора, - Reuters
Засновник китайської компанії ByteDance, що володіє соціальною мережею TikTok, Чжан Імін йде з посади генерального директора. Він повідомив про звільнення співробітникам.
За даними агентства, глава компанії повідомив співробітникам, що новим генеральним директором стане співзасновник компанії Рубо Лян. При цьому Чжан Імін пообіцяв продовжити працювати спільно з наступником протягом наступних шести місяців, щоб забезпечити плавний перехід.
"Чесно кажучи, мені не вистачає деяких навичок, необхідних ідеальному управлінцю. Мене більше цікавить аналіз організаційних і ринкових принципів і подальше використання цих теорій для скорочення управлінської діяльності, а не фактичне управління людьми", - пояснив своє рішення бізнесмен.
У серпні 2020 року пішов у відставку генеральний директор TikTok Кевін Майєр, який вступив на посаду всього за кілька місяців до звільнення. Основною причиною став політичний тиск, який чиниться американською владою на соціальну мережу.