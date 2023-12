Instagram позволил менять фон фото прямо в Stories: как это работает

Что известно о новой функции

Известно, что данная функция уже работает. Однако доступна она пока только для пользователей приложения из США.

Через некоторое время (когда именно - неизвестно) этот инструмент позволит пользователям из других уголков мира изменять фон своих изображений с помощью подсказок для Stories.

Как работает эта функция

Когда пользователи коснутся значка фонового редактора на изображении, они получат готовые подсказки типа "На красной дорожке", "За мной бегут динозавры", "В окружении щенков" и т.д.

Пользователи также могут писать собственные подсказки для смены фона.

Как только вы опубликуете историю с недавно созданным фоном, другие увидят наклейку "Попробуйте" с подсказкой, чтобы они также могли поиграть с ИИ-инструментом создания изображений.

Добавим, что на днях Snapchat также выпустил новый инструмент, позволяющий создавать и передавать изображения, сгенерированные ИИ.

Чтобы получить доступ к генератору AI, нужно нажать кнопку "AI" в правой части экрана.

Нажав на нее, вы можете выбрать из набора подсказок, например "планета из сыра" или "солнечный день на пляже", чтобы получить изображение, созданное искусственным интеллектом.

Когда вы выберете или введете подсказку, приложение начнет генерировать ваше изображение. Когда оно будет готово, у вас появится возможность отредактировать его, загрузить и поделиться с друзьями.