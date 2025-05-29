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В TikTok распространяют вирусные видео под видом полезных лайфхаков: как работает схема мошенников

Вирусы маскируют под активацию Spotify, CapCut и других известных приложений (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Киберпреступники используют TikTok для распространения вирусов Vidar и StealC. По данным Trend Micro, злоумышленники публикуют ролики, в которых под видом активации Windows, Office или платных функций CapCut и Spotify убеждают запускать вредоносные команды PowerShell.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на профильный сайт Bleeping Computer.

Что известно о схеме 

Как выяснили эксперты, видео, вероятно, создаются с помощью ИИ - об этом говорит одинаковый стиль роликов, схожие голосовые инструкции и автоматизированная подача. Один из таких роликов, предлагающий "улучшить Spotify за 30 секунд", уже набрал почти 500 тысяч просмотров и более 20 тысяч лайков. 

На деле же команда, которую предлагают ввести пользователям, запускает вредоносный скрипт, скачивающий вирусы Vidar или StealC. Они запускаются в скрытом режиме с повышенными правами и крадут данные: пароли, банковские карты, криптокошельки, файлы и даже базы двухфакторной авторизации. 

После заражения устройство дополнительно получает скрипт, который прописывает вирус в автозагрузку. Таким образом вредоносная программа запускается каждый раз при включении ПК. 

Как работает схема (фото: Trend Micro)

Что такое ClickFix? 

Эта схема называется ClickFix - метод социальной инженерии, при котором злоумышленники заставляют жертву выполнять вредоносные команды под видом устранения ошибок или прохождения CAPTCHA. 

Ранее аналогичные атаки проводили и хакеры, связанные с государственными структурами. Среди них - российские группы APT28 и ColdRiver, северокорейская Kimsuky и иранская MuddyWater. 

Это не первый случай, когда TikTok становится платформой для распространения вредоносного ПО. Ранее вирус WASP Stealer распространялся под видом участия в популярном челлендже "Invisible Challenge", что позволило хакерам украсть Discord-аккаунты, пароли и криптовалютные активы у тысячи пользователей. 

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TikTokМошенническая схема