В TikTok распространяют вирусные видео под видом полезных лайфхаков: как работает схема мошенников

Что известно о схеме

Как выяснили эксперты, видео, вероятно, создаются с помощью ИИ - об этом говорит одинаковый стиль роликов, схожие голосовые инструкции и автоматизированная подача. Один из таких роликов, предлагающий "улучшить Spotify за 30 секунд", уже набрал почти 500 тысяч просмотров и более 20 тысяч лайков.

На деле же команда, которую предлагают ввести пользователям, запускает вредоносный скрипт, скачивающий вирусы Vidar или StealC. Они запускаются в скрытом режиме с повышенными правами и крадут данные: пароли, банковские карты, криптокошельки, файлы и даже базы двухфакторной авторизации.

После заражения устройство дополнительно получает скрипт, который прописывает вирус в автозагрузку. Таким образом вредоносная программа запускается каждый раз при включении ПК.

Как работает схема (фото: Trend Micro)

Что такое ClickFix?

Эта схема называется ClickFix - метод социальной инженерии, при котором злоумышленники заставляют жертву выполнять вредоносные команды под видом устранения ошибок или прохождения CAPTCHA.

Ранее аналогичные атаки проводили и хакеры, связанные с государственными структурами. Среди них - российские группы APT28 и ColdRiver, северокорейская Kimsuky и иранская MuddyWater.

Это не первый случай, когда TikTok становится платформой для распространения вредоносного ПО. Ранее вирус WASP Stealer распространялся под видом участия в популярном челлендже "Invisible Challenge", что позволило хакерам украсть Discord-аккаунты, пароли и криптовалютные активы у тысячи пользователей.