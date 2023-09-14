В TikTok распространяется новый смертельный челлендж: что известно и как уберечь детей

В сети возник новый TikTok-челлендж, для выполнения которого люди пробуют очень острые чипсы и максимально долго не запиваются водой. В результате уже умер 14-летний парень из США.

Что известно о челлендже и как родители могут уберечь детей - читайте в материале ниже .

Детали опасного челленджа

В Центре общественного здоровья сообщают, что парень съел чипсу с тортильи, куда добавляют два острейших перца в мире - "Каролина Рипер" и "Нага Вайпер".

Отмечается, что ребенок принял вызов One Chip Challenge. Одна чипса под названием Paqui продается в коробке в форме гроба, украшенного красным черепом.

Опасный челлендж, после которого умер парень

Ранее производителя этого продукта не раз критиковали, ведь после его употребления люди получали поражение артерий или пищевода. Однако это первый случай, когда поедание чипсов связали с летальным исходом.

После этого случая производитель острых чипсов написал на своем сайте, что этот продукт предназначен только для взрослых. Также компания заверила, что работает с торговыми сетями, чтобы убрать продукт с полок.

Чем опасен продукт

В исследовании 2020 года ученые медицинского центра Университета Миссисипи описали серьезные осложнения, которые могут возникнуть в результате употребления перца "Каролина Рипер". Они заявили, что 15-летний мальчик перенес инсульт мозга через два дня после того, как съел одну острую чипсу.

После челленджа люди и дальше жаловались на ужасные боли в животе и сильный жар по всему телу.

Как уберечь ребенка

Не все челледжи в TikTok безопасны для здоровья, некоторые приводят даже к смерти. Именно поэтому важно разговаривать с детьми и объяснять, как себя вести в соцсетях.

Важно помнить, что социальные сети и общение в интернете играют немаловажную роль в формировании подростковой личности.

Как родители, так и все, кто приобщается к образовательному развитию подростков, должны рассказывать об опасностях и рисках использования интернета.

Что делать, если ребенок хочет участвовать в челлендже

Если вы узнали, что ваш ребенок будет участвовать в челлендже, прежде всего разберитесь, безопасен ли он для здоровья. Если он опасен, подробно объясните все риски и убедитесь в том, что вы отговорили ребенка от участия в нем.

Опасный челлендж имеет следующие признаки: ребенок боится о нем открыто говорить, он изменяет его поведение, негативно влияет на него и призывает к опасным действиям.

Не торопитесь осуждать детей. Кроме того, они склонны принимать импульсивные, а иногда и опасные решения, если подростки чувствуют, что их осуждают.

Также не пытайтесь вовлечь подростка в генерирование идей, как обеспечить его безопасность. Они не только знают себя лучше, чем вы, но и могут быть более заинтересованы в идее, которую придумали сами.

К тому же, подростки не всегда слушают родителей, но могут слушать других взрослых в своей жизни.