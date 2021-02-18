"Випий 40 таблеток і подивись, що буде": в мережі поширюється смертельний челлендж

В Україні збільшується кількість постраждалих підлітків від популярного смертельного челенджа у соцмережі TikTok, який називається "Випий 40 таблеток і подивись, що буде".

Дітям пропонують прийняти препарат "Дротаверин". І від нього в кращому випадку можна потрапити в лікарню, а в гіршому - померти. Як це сталося з однією з ліцеїсток в Боярці 16 лютого.

В той фатальний день дві подруги 13 і 12 років вирішили прийняти цей челендж і випили по 40 таблеток "Дротаверину", який купили в аптеці на перерві. Через деякий час дівчаток без свідомості знайшли однокласниці.

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Коли медики приїхали на місце інциденту, то 13-річна дівчинка була вже мертва, а от її 12-річну подругу лікарям вдалося врятувати. Зараз вона знаходиться в лікарні і її здоров'ю нічого не загрожує.

Варто зазначити, що "Дротаверин" - це аналог препарату "НО-ШПА" і відпускається без рецепта. Його приймають під час спазмів у шлунку.

За словами начальника департаменту захисту дітей та протидії насильству Юлії Усенко, дівчата не були схильні до самогубства. При цьому проблем в сім'ї і з однолітками у них також не було.

В поліції порушили справу за доведення до самогубства.

Хто ще став жертвою смертельного челленджу

Наступного дня, 17 лютого, в Умані дві восьмикласниці також прийняли "Дротаверин" в приміщенні школи, після чого потрапили в лікарню. Але в цьому випадку вони випили тільки по 10 таблеток.

Дівчат доставили в лікарню і їх життю нічого не загрожує. При цьому школярки не зізналися, чи брали вони участь в смертельному челенджі.

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Інші смертельні челенджі

У січні в італійському місті Палермо померла 10-річна дівчинка після того як спробувала повторити небезпечний челендж в TikTok. Челендж полягав у тому, щоб побачити короткочасне потемніння в очах від нестачі кисню.

Минулого року в TikTok був популярний челендж, коли три людини стають у ряд і домовляються стрибнути одночасно, але стрибає тільки той, хто стоїть посередині, а двоє інших, які домовилися заздалегідь, своїми ногами роблять "підсічку", в результаті чого жертва розіграшу падає.

Це небезпечно тим, що можна сильно вдаритися головою, і в США були смертельні випадки.