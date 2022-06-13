"Тихо прийшов, тихо пішов": на пісню Riffmaster випустили новий неймовірний кліп

Оркестр 3-го полку зняв кліп на пісню Riffmaster "Тихо прийшов, тихо пішов". Як зазначають самі музиканти - саме так можна описати роботу груп спеціального призначення Сил Спеціальних операцій ЗСУ.

Варто відзначити, що саме цю пісню називають неофіційним гімном Сил Спеціальних Операцій.

Автор пісні - Riffmaster (Андрій Антоненко) служив у ЗСУ за контрактом з 2017 року - в ССО ЗСУ. З 2019 року був у Командуванні ССО ЗСУ.

Текст пісні

Ще коли на траві роса

Ще коли воду коні п'ють

Вже нащадки старих характерників

Укладають свій парашут

В небо цілить гелікоптер

І лунає наказ "на зліт"

І бійці спеціального значення

Вирушають у свій похід

Тихо прийшов, тихо пішов

Ворога знищено, як був наказ

Сонце сідає, ніч наступає

Домів повертається Спецназ

Тихо прийшов, тихо пішов

Ворога знищено, як був наказ

Сонце сідає, ніч наступає

Домів повертається Спецназ

Нас не видно, але ми тут

Нас не чути, але ми є

Так буває, що твого серця стук

Наче молотом в тиші б'є

Ми для ворога - вічний жах

І для зрадників - сатана

А над нами так велично майорить

Прапор з образом кажана!

Тихо прийшов, тихо пішов

Ворога знищено, як був наказ

Сонце сідає, ніч наступає

Домів повертається Спецназ

Тихо прийшов, тихо пішов

Ворога знищено, як був наказ

Сонце сідає, ніч наступає

Домів повертається Спецназ

Закодовані в нас імена

І обличчя ховає"тінь"

Ми таємно кладемо за Країну життя

Не вагаючись, без сумління

І загиблих наших Братів

Командирів, солдатів рядових

Тих, хто землю свою захистили в боях

Ми в серцях закарбуємо своїх

Тихо прийшов, тихо пішов

Ворога знищено, як був наказ

Сонце сідає, ніч наступає

Домів повертається Спецназ

Тихо прийшов, тихо пішов

Ворога знищено, як був наказ

Сонце сідає, ніч наступає

Домів повертається Спецназ

Тихо прийшов, тихо пішов

Ворога знищено, як був наказ

Сонце сідає, ніч наступає

Домів повертається Спецназ

Тихо прийшов, тихо пішов

Ворога знищено, як був наказ

Сонце сідає, ніч наступає

Домів повертається Спецназ