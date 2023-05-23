Те самые пирожки с повидлом из нашего детства: держите секретный рецепт

Что вам понадобится на 500 г теста

Теплая вода - 170 мл

Прессованные дрожжи - 10 г

Сахар - 20 г

Соль - 5 г

Масло сливочное - 10 г

Мука пшеничная - 310 г

Растительное масло для жарки

Для начинки:

Яблочное повидло - 250 г

Как приготовить пирожки

В миску налейте теплую воду, добавьте дрожжи и сахар, размешайте до полного растворения. Если прессованных дрожжей нет, то возьмите сухие в соотношении 1:3. То есть, вам понадобится 3 г сухих дрожжей.

Просеиваем муку в миску и немного оставляем на тот случай, если понадобится добавить. На муку высыпаем соль и добавляем размягченное сливочное масло. Тесто сначала замешиваем ложкой, потом руками. Вымешиваем 7-10 минут. Тесто должно быть мягким, эластичным, немного прилипать к рукам, но на них не оставаться.

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Помещаем тесто в миску, смазанную растительным маслом и накрываем пленкой. Оставляем на 1 час в комнатной температуре. Оно должно увеличиться в 1,5-2 раза. Через час снова обминаем, закрываем пленкой и оставляем еще на 1 час - для подъема.

Рабочую поверхность смазываем растительным маслом. Тесто делим на 10 кусочков. Каждый раскатываем в шарик, накрываем пленкой и оставляем на 5-7 минут. Потом раскатываем в лепешку, в центр добавляем 1 чайную ложку яблочного повидла.

Помните, что начинка должна быть комнатной температуры. С горячей начинкой тесто перекисает, а с холодной будет плохо подниматься.

Защипываем края пирожков, кладем их на стол швом вниз на небольшом расстоянии друг от друга. Накрываем пленкой и оставляем еще на 10-15 минут - для подъема.

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Разогреваем сковороду на среднем огне, наливаем растительное масло слоем чуть более 1 см, чтобы пирожки равномерно прожаривались не только снизу, но и по бокам.

В разогретое масло выкладываем пирожки швом вниз. Накрываем сковороду крышкой и жарим на среднем огне до румяной золотистой корочки. Потом убираем крышку, переворачиваем пирожки и жарим с другой стороны до золотистой корочки.

Готовые пирожки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался.

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