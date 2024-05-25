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"Ты для меня целый мир". Позитив чувственно признался в любви своей девушке (фото)

Позитив и Юлия Сахневич (фото: instagram.com/positiff)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец Позитив, который недавно впервые подтвердил роман с танцовщицей Юлией Сахневич, показал их новую чувственную фотографию и признался своей девушке в любви.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Алексея Завгороднего.

Позитив публично обратился к любимой

Так, в своих stories исполнитель опубликовал совместный снимок с Юлией, с которой он выступал на паркете "Танців із зірками".

На нем пара любуется друг другом.

"Ты для меня целый мир. Ты - моя сбывшаяся мечта. Я люблю тебя до луны и обратно", - нежно обратился к любимой экс-солист группы "Время и Стекло".

Позитив и Юлия Сахневич (фото: instagram.com/positiff)

Напомним, отношения звезд начались еще до начала полномасштабного вторжения. По словам Позитива, его избранница была с ним рядом в очень непростые периоды и поддерживала его. 

Пара долгое время скрывала свои чувства от публики. Однако недавно знаменитости решили рассекретить отношения и опубликовали в фотоблоге трогательное видео с поцелуями.

Позитив не стал подписывать романтический ролик, оставив лишь смайлик в форме сердечка.

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