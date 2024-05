This is America: 5 причин посмотреть инди-фильм "Сладкий восток"

Фильм, раздвигающий границы "разрешенного" в кино

"Сладкий восток" - это тот случай, когда кино вызывает противоречивые эмоции уже с первых минут, но при этом не оставляет равнодушным ни одного зрителя.

Во всем - от прямолинейных провокаций до утонченного сарказма - это похоже на настоящий бунт. Так рождаются новые культы - ведь этот фильм точно не для всех.

Но, несомненно, он найдет своих отчаянных фанатов. И годы спустя его будут цитировать, так же как в свое время цитировали "Беспечных ездоков", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе".

Гипнотическая атмосфера безумия

Режиссер Шон Прайс Уильямс - известный кинооператор, работавший над "Хорошими временами" братьев Сефди и "Ее запахом" с Элизабет Мосс. Для него это режиссерский дебют.

В "Сладком востоке" он решил довести до абсолюта эстетику галлюциногенного хаоса: неоновые огни стриптиз-баров, напоминающие секты религиозные общины, запыленные дороги, ведущие в никуда... Все это снято на зернистую пленку, подчеркивающую ретро-шарм.

Саундтрек от электронного дуэта OCA усиливает это чувство лихорадочного транса. Вы будто и сами садитесь в старенький "Бьюик" главной героини и мчитесь навстречу приключениям.

Кадр из фильма "Сладкий восток"

Яркие актеры на грани звездного прорыва

Роли в картине исполнили молодые актеры, которые уже успели заявить о себе, но еще не стали большими звездами (хотя Джейкоб Элорди, который в определенный момент фильма становится спутником главной героини, может претендовать на такой статус после ролей в "Солтберне", "Присцилле" и "Эйфории").

На первом плане ленты - Талия Райдер, известная по "Вестсайдской истории" и "Никогда, редко, иногда, всегда". Интересно, что сама Райдер тоже написала и исполнила одну из песен к фильму.

На второстепенных ролях можно увидеть Саймона Рекса ("Красная ракета", франшиза "Очень страшное кино"), Айо Эдебири ("Медведь"), Эрла Кейва ("Конец ***го мира") и даже самого режиссера.

Кадр из фильма "Сладкий восток"

"Фильм, который сняла сама Америка"

Авторы "Сладкого востока" с гордостью называют себя патриотами и поклонниками американской истории и культуры. В то же время, они признаются, что их фильм - это своеобразная "сигнальная ракета, которую запустили в небо Америки".

По их мнению, лента настолько глубоко укоренена в современных реалиях страны, что можно сказать, что ее сняла сама Америка.

Авторы надеются, что им удалось показать не только выразительные характеры и колорит, но и неопределенность пути, которым следует эта древняя и одновременно юная демократия.

Кадр из фильма "Сладкий восток"

Высокие оценки критиков

"Сладкий восток" получил одобрительные отзывы как от киноманов, так и от профессиональной кинопрессы. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет 79% с отличием "Сертифицированная свежесть", присуждаемым самым качественным лентам.

Издания типа The Guardian, The New Yorker и ScreenRant отметили острый юмор, оригинальность и особую атмосферу фильма, балансирующего между развлекательностью и интеллектуальностью.

"Сладкий восток" имеет все шансы стать культовой картиной для тех, кто ищет в кино одновременно удовольствие и размышления.

Кадр из фильма "Сладкий восток"