This is America: 5 причин подивитися інді-фільм "Дивотріп"

Фільм, що розсуває кордони "дозволеного" в кіно

"Дивотріп" - це той випадок, коли кіно викликає суперечливі емоції вже з перших хвилин, але при цьому не полишає байдужим жодного глядача.

У всьому - від прямолінійних провокацій до витонченого сарказму - це схоже на справжній бунт. Так народжуються нові культи - адже цей фільм точно не для всіх.

Але, без сумніву, він знайде своїх відчайдушних фанатів. І роки потому його цитуватимуть, так само як свого часу цитували "Безтурботних їздців", "Страх і відразу в Лас-Вегасі".

Гіпнотична атмосфера божевілля

Режисер Шон Прайс Вільямс - відомий кінооператор, що працював над "Гарними часами" братів Сефді та "Її запахом" з Елізабет Мосс. Для нього це режисерський дебют.

У "Дивотріпі" він вирішив довести до абсолюту естетику галюциногенного хаосу: неонові вогні стриптиз-барів, релігійні громади, що нагадують секти, запилені дороги, що ведуть у нікуди... Усе це зняте на зернисту плівку, що підкреслює ретро-шарм.

Саундтрек від електронного дуету OCA посилює це відчуття лихоманкового трансу. Ви ніби й самі сідаєте у старенький "Б'юїк" головної героїні та мчите назустріч пригодам.

Кадр із фільму "Дивотріп"

Яскраві актори на межі зоряного прориву

Ролі в картині виконали молоді актори, які вже встигли заявити про себе, але ще не стали великими зірками (хоча Джейкоб Елорді, який у певний момент фільму стає супутником головної героїні, може претендувати на такий статус після ролей у "Солтберні", "Прісциллі" та "Ейфорії").

На першому плані стрічки - Талія Райдер, відома за "Вестсайдською історією" і "Ніколи, рідко, іноді, завжди". Цікаво, що сама Райдер також написала й виконала одну з пісень до фільму.

На другорядних ролях можна побачити Саймона Рекса ("Червона ракета", франшиза "Дуже страшне кіно"), Айо Едебірі ("Ведмідь"), Ерла Кейва ("Кінець ї***ого світу") та навіть самого режисера.

Кадр із фільму "Дивотріп"

"Фільм, який зняла сама Америка"

Автори "Дивотріпу" з гордістю називають себе патріотами та прихильниками американської історії та культури. Водночас вони зізнаються, що їхній фільм - це своєрідна "сигнальна ракета, яку запустили в небо Америки".

На їхню думку, стрічка настільки глибоко вкорінена в сучасні реалії країни, що можна сказати, ніби її зняла сама Америка.

Автори сподіваються, що їм вдалося показати не лише виразні характери та колорит, але й невизначеність шляху, яким прямує ця древня і водночас юна демократія.

Кадр із фільму "Дивотріп"

Високі оцінки критиків

"Дивотріп" отримав схвальні відгуки як від кіноманів, так і від професійної кінопреси. На сайті Rotten Tomatoes рейтинг фільму складає 79% із відзнакою "Сертифікована свіжість", яка присуджується найякіснішим стрічкам.

Видання на кшталт The Guardian, The New Yorker і ScreenRant відзначили гострий гумор, оригінальність і особливу атмосферу фільму, який балансує між розважальністю й інтелектуальністю.

"Дивотріп" має всі шанси стати культовою картиною для тих, хто шукає в кіно одночасно задоволення і роздуми.

Кадр із фільму "Дивотріп"