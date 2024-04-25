Шрек существовал на самом деле? С кого создатели оскароносного мультфильма "срисовали" милого огра

Прототипом известного на весь мир мультипликационного героя - зеленого огра Шрека - мог быть реальный человек - известный борец Морис Тийе (Тилле), известный также как "Французский ангел".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о жизненном пути и достижениях этой выдающейся личности.

Детство

Морис Тийе родился 23 октября 1903 года на Урале в семье французов. Его мать работала учительницей, а отец - инженером на железной дороге (он умер, когда мальчик был еще маленьким).

В детстве у Мориса было настолько красивое лицо, что он получил прозвище "Ангел". В остальном - его внешность ничем не отличалась от сверстников.

Российская революция 1917 года заставила Тийе и его мать переехать во Францию. Поселились они в городе Реймс в регионе Гранд-Эст, на равнине правого берега реки Вель.

Юный Морис (скриншот: youtube.com/@rarehistory3416)

Болезнь

В возрасте 17 лет юноша заметил тревожные изменения, происходившие с его телом - странные "отеки" ступней, рук и головы. В 19 лет Тийе диагностировали редкое заболевание - акромегалию.

Эту болезнь вызывает избыточная секреция соматотропного гормона (СТГ) аденомой гипофиза, которая происходит из соматотропных клеток. Диагностируется она чаще всего в период после окончания роста человека.

Акромегалия проявляется патологическим диспропорциональным ростом костей скелета, хрящей, мягких тканей и внутренних органов, а также нарушением различных видов обмена веществ.

Морису объяснили, что его заболевание вызвано доброкачественной опухолью на гипофизе, в результате которой кости разрастались и утолщались (особенно в лицевой части). Имея рост около 175 см, впоследствии мужчина достиг веса в 122 кг.

Тийе всегда любил спорт (скриншот: youtube.com/@rarehistory3416)

Первый спорт, образование и ВМС

В юности Тийе был успешным игроком в регби и даже попал в сборную Франции. В 1926 году после матча против Англии парень удостоился рукопожатия короля этого государства Георга V - за успехи в спорте.

Кроме того, молодой человек поступил на престижный юридический факультет Тулузского университета. Однако, когда его болезнь начала прогрессировать, то сильно повлияла на голосовые связи. Учитывая это, от планов насчет юридической карьеры пришлось отказаться.

"Может быть, с таким лицом я и смог бы стать адвокатом, но мой голос, похожий на ослиный рев, просто невозможно слушать, поэтому я пошел в ВМС", - признался Морис в интервью газете Lowell Sun Newspaper в апреле 1943 года.

В Военно-морских силах Франции он прослужил как инженер-механик в течение пяти лет (работал даже на подлодке) и был демобилизован в Сингапуре.

Морис всегда был в центре внимания (скриншот: youtube.com/@rarehistory3416)

Карьера рестлера

В феврале 1937 года Тийе познакомился с профессиональным рестлером и промоутером из Литвы Карлом Поелло (имя при рождении - Каролис Пожела).

Тот сразу заметил в новом знакомом потенциал и предложил приобщиться к миру рестлеров. Морис согласился и оба мужчины переехали для тренировок в Париж.

Харизматичный, с чрезвычайной внешностью, Тийе сразу стал любимцем публики.

Тийе во время боя (скриншот: youtube.com/@rarehistory3416)

В течение нескольких лет новоиспеченный рестлер принимал участие в боях во Франции и Англии, а уже в 1939 году вынужден был уехать в США на фоне Второй мировой войны.

В 1940 году в Бостоне в штате Массачусетс Тийе начали раскручивать как "звезду". Сначала рестлера называли "Страшным огром ринга", однако уже вскоре, учитывая душевность и добрый характер, он выступал под псевдонимом "Французский ангел" (вспомнилось детское прозвище) и привлекал огромные толпы зрителей.

В течение 19 месяцев подряд рестлер соответствовал роли "непобедимого".

"Ангел" во время интервью (фото: en.wikipedia.org)

В мае 1940 года он выиграл бостонский вариант Чемпионата мира в тяжелом весе (продержав титул до мая 1942), а в начале того же 1942 он стал чемпионом монреальского варианта Мирового чемпионата в тяжелом весе.

В 1944 году Тийе на короткое время еще раз вернул себе бостонский титул.

"Французский ангел" был настолько популярен, что даже получил собственных "ангелов-подражателей": Тони Энжело - "Шведский суперангел", Джек Раш - "Канадский ангел", Владислав Тулин - "Польский ангел" и т.д.

Невероятный интеллект и характер

Морис Тийе был весьма благочестивым католиком. В 1947 году он даже удостоился аудиенции Папы Римского - стал единственным рестлером за всю историю, которому выпала такая честь.

Во многих источниках отмечается, что он был добрым, простым, великодушным и веселым человеком, отличался феноменальными интеллектуальными способностями, философскими взглядами, писал замечательные рассказы и стихи, хорошо рисовал, а также знал около 14 иностранных языков. Мог свободно разговаривать на французском, болгарском, английском, русском и литовском.

Уникальный "Ангел" (скриншот: youtube.com/@rarehistory3416)

Предполагают, что любовь к учебе была заложена его матерью, которая всю жизнь преподавала иностранные языки в католической школе (где учился и сам "Ангел").

Несколько раз рестлер упоминал, будто бы провел детство в Санкт-Петербурге. Некоторые исследователи считают, что делал он это только потому, что американцам так было проще понять, откуда он родом и где провел большую часть своего детства.

Карл Поелло, который из коллеги довольно быстро превратился в лучшего друга Мориса, рассказывал также, что пока отец Тийе был жив, он часто ездил в рабочие командировки и брал с собой семью. Именно так юный "Ангел" мог провести много времени в городе на Неве.

Тийе всегда с удовольствием помогал другим (скриншот: youtube.com/@rarehistory3416)

К своему "нестандартному" облику мужчина относился философски и с юмором. В юности адаптироваться в социуме ему было достаточно тяжело, однако с возрастом он понял, как можно превратить свои недостатки в преимущества.

"Сверстники обзывали меня обезьяной и я очень расстраивался. Кому понравится такое? Чтобы избежать насмешек, я часто шел на пристань и все свободное время проводил у воды. Людям, жившим там, было безразлично, как я выгляжу", - рассказал рестлер в интервью журналу Look Magazine в апреле 1950 года.

Однажды он даже позировал для палеонтологического музея - наряду с экспонатами неандертальцев, внешнее сходство с которыми его очень забавляло.

"Ангел-неандерталец" (скриншот: youtube.com/@rarehistory3416)

Завершение карьеры и жизни

Около 1945 года болезнь рестлера снова начала прогрессировать и уже к началу 50-х годов его здоровье существенно ухудшилось.

Он больше не выступал как "непобедимый", имел постоянную головную боль, чрезмерную утомляемость, проблемы со зрением. Кроме того, у Мориса появились проблемы с сердцем.

Последний матч в феврале 1953 года, проходивший в Сингапуре, "Французский ангел" согласился проиграть и уже вскоре (в том же году) вынужден был вообще отказаться от спорта и завершить карьеру.

Тийе в 1953 году (фото: en.wikipedia.org)

4 сентября 1954 года Карл Поелло, который из просто товарища, коллеги и наставника очень быстро превратился в лучшего друга "Ангела", умер от рака.

Узнав об этой трагической новости, Морис Тийе умер в тот же день от сердечного приступа.

Друзей похоронили вместе на Литовском национальном кладбище в американском городе Джастис в около 32 км от Чикаго.

На их общей могиле установлен памятник с отчеканенной эпитафией: "Друзья, которых не смогла разлучить даже смерть".

Действительно ли Шрек похож на рестлера Тийе

Для того чтобы понять, действительно ли зеленый огр Шрек из популярного среди детей и взрослых мультфильма похож на Мориса Тийе, достаточно сравнить кадры из ленты и фотографии рестлера.

Кадр из комедийного анимационного фильма "Шрек"

Улыбка рестлера (скриншот: youtube.com/@rarehistory3416)

Кадр из комедийного анимационного фильма "Шрек"

Морис с цветочком (скриншот: youtube.com/@rarehistory3416)

Кадр из комедийного анимационного фильма "Шрек"

"Ангел" на ринге (скриншот: youtube.com/@rarehistory3416)

Кадр из комедийного анимационного фильма "Шрек"

Лицо Тийе (скриншот: youtube.com/@rarehistory3416)