The New York Times показали новонароджених у бомбосховищах Дніпра

Новонароджених дітей із відділення інтенсивної терапії дитячої лікарні у Дніпрі перемістили у імпровізоване бомбосховище на нижньому рівні будівлі.
Відео опублікували на сторінці The New York Times в Instagram.
Як відомо, Дніпро став об’єктом ракетних ударів після вторгнення в Україну військ Російської Федерації.
Наразі вже близько десять немовлят, за якими доглядали у відділенні для новонароджених, були переміщені до сховища.
На відео можна побачити, як медсестри доглядають за немовлятами. Зазначимо, що деякі з них тримають їх на руках, притискають, а деякі навіть усміхаються.
Також медики використовували надувні мішки, щоб давати дітям кисень.
Окрім того, деяких немовлят загорнули в ковдри різних кольорів і поклали на імпровізовані ліжка. Важливо, що всі дітки поводилися якнайкраще, ніхто не плакав.
"Це відділення реанімації. У бомбосховищі. Чи можеш ти явити?" - йдеться у повідомленні.
Як повідомив завідувач відділення новонароджених Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні Денис Сурков, медики дуже нервували та розгубилися. Однак, він додав, що "це наша реальність".
Відео можна переглянути за посиланням.
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