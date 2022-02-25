The New York Times показали новонароджених у бомбосховищах Дніпра

Як відомо, Дніпро став об’єктом ракетних ударів після вторгнення в Україну військ Російської Федерації.

Наразі вже близько десять немовлят, за якими доглядали у відділенні для новонароджених, були переміщені до сховища.

На відео можна побачити, як медсестри доглядають за немовлятами. Зазначимо, що деякі з них тримають їх на руках, притискають, а деякі навіть усміхаються.

Також медики використовували надувні мішки, щоб давати дітям кисень.

Окрім того, деяких немовлят загорнули в ковдри різних кольорів і поклали на імпровізовані ліжка. Важливо, що всі дітки поводилися якнайкраще, ніхто не плакав.

"Це відділення реанімації. У бомбосховищі. Чи можеш ти явити?" - йдеться у повідомленні.

Як повідомив завідувач відділення новонароджених Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні Денис Сурков, медики дуже нервували та розгубилися. Однак, він додав, що "це наша реальність".

Відео можна переглянути за посиланням.