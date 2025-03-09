Тейпирование или ботокс? Вот что эффективнее убирает морщины на лице

Тейпирование или ботокс - два популярных метода борьбы с морщинами, которые стали очень популярными. Стоит знать, какой способ лучше и эффективнее борется с возрастными изменениями на коже.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health.
Тейпирование - это более естественный метод, при котором специальные тейпы накладываются на кожу для стимулирования кровообращения и активизации мышц лица.
Это может улучшить тонус кожи и предотвратить образование новых морщин, но результат обычно менее выражен и требует регулярного применения. Тейпирование не дает мгновенного эффекта, но является более безопасным и менее инвазивным методом.
Морщины образуются в результате повторяющихся движений мышц, воздействия солнца и вредных веществ окружающей среды. С возрастом кожа вырабатывает меньше коллагена и белка, который придает ей эластичность. Меньшее количество коллагена делает кожу менее эластичной и вызывает образование морщин.
К сожалению, тейпирование лица не устраняет эти основные причины появления морщин.
Ботокс и диспорт - инъекционные препараты, которые содержат ботулотоксин. Эти инъекции эффективно разглаживают тонкие линии и морщины. Они также полезны при сильном потоотделении, хронической мигрени, гиперактивном мочевом пузыре и других хронических (длительных) заболеваниях.
Инъекции ботокса и диспорта являются эффективными средствами для лечения морщин, поскольку они ослабляют работу определенных мышц лица. Делают это путем блокирования определенных нервов. Эффект обычно длится от 3 до 6 месяцев, тогда как эффект от тейпирования еще меньше.
Изменение образа жизни является эффективным способом уменьшить признаки старения кожи. Стоит обратить внимание на такие меры предосторожности по уходу за кожей:
Вас может заинтересовать