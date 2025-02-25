Почему нужно снимать кольцо перед тем, как ложиться спать: малоизвестная опасность
Постоянное ношение кольца, особенно на ночь, может нанести вред вашему здоровью. Такая привычка может привести к раздражению кожи и даже бактериальным инфекциям.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Surrey Live.
Почему нужно снимать кольца на ночь
Эксперт по ювелирным изделиям Нил Датта предупреждает, что постоянное ношение колец, особенно на ночь, может привести к раздражению кожи, аллергическим реакциям и даже бактериальным инфекциям.
К тому же сами кольца могут повредиться во время сна.
Чтобы продлить срок службы ваших колец и обеспечить здоровье вашей кожи, стоит выработать привычку снимать кольцо перед сном.
"Постоянное ношение кольца, особенно во время сна, создает среду, благоприятную для проблем с кожей. Кольцо действует как барьер, задерживая влагу, мертвые клетки кожи и бактерии", - добавила эксперт.
Это может привести к контактному дерматиту, состоянию, которое вызывает красные зудящие высыпания, особенно у людей с аллергией на металл. Теплые, влажные условия кровати также могут способствовать развитию грибков и бактериальных инфекций, которые могут обострить уже существующие заболевания кожи.
Снимая кольцо на ночь, вы позволяете своей коже дышать, уменьшаете накопление влаги и сводите к минимуму эти потенциальные риски для здоровья.
Ваши любимые кольца не только рискуют потерять свой блеск, но и могут повредить структуру, если вы не снимаете их на ночь.
"Снимая кольцо перед сном, вы не просто сохраняете его структурную целостность, а свои драгоценные воспоминания и уменьшаете риск дорогостоящего ремонта или замены камня", - пояснила Нил.
Влияние украшений на сон
Массивная застежка сережек, острые детали драгоценностей, цепочка, туго обвивающая шею могут привести к бессоннице.
Многие поломки, деформации, повреждения деталей происходят именно в ночное время.
Важно также помнить, что походы в душ или принятие ванны не заменяют качественную чистку украшения. Внутренняя сторона кольца, пространство между металлом и камушками или штифт на серьге остаются загрязненными.
Даже если сначала это не так заметно, то со временем остатки крема или другой косметики, пыль и выделения кожи создают не очень благоприятную среду. Иногда это может раздражать кожу.
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