Татьятин день 2024: новая дата празднования и что нельзя делать в этот праздник

После перехода на Новоюлианский церковный календарь большинство праздников сместилось на 13 дней назад. Соответственно и дата празднования Татьяниного дня стала другой.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда теперь поздравлять девушек и женщин с днем Татьяны и что нельзя делать в этот день.

Когда теперь праздновать Татьянин день

По Григорианскому календарю праздник приходился на 25 января. Однако разница между ним и Новоюлианским составляет 13 дней. Поэтому теперь Татьянин день следует отмечать 12 января.

Стоит отметить, что переход на новый церковный календарь не принудительный. То есть каждая громада или приход может самостоятельно определить, по какому календарю править службу и отмечать важные даты.

Что нельзя делать на Татьянин день

Сегодня следует отложить любую тяжелую домашнюю работу. Можно поддерживать чистоту или приготовить ужин, например. Однако нельзя заниматься рукоделием.

Татьянин день лучше провести в покое и не находиться в хаосе.

Нельзя в этот день ругаться или ругаться. Также не следует злословить или обманывать.

Кроме того, не отказывайте в помощи никому, кто бы к вам ни обратился. В противном случае вас может догнать несчастье.

Новоюлианский календарь

С сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь - Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.

Эксперты объясняют, что если бы мы продолжили пользоваться Юлианским календарем, тогда каждые 128 лет к нему нужно было бы добавлять один день. В случае с Григорианским - каждые 3 323 года.

Такие разногласия могут возникать именно из-за разницы в днях. А вот в Новоюлианском календаре это может происходить каждые 43 500 лет. То есть он самый точный из всех.

Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие:

Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября)

День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря)

Рождество - 25 декабря (вместо 7 января)

Щедрый вечер - 31 декабря (вместо 13 января)

Крещение - 6 января (вместо 19 января)

Сретение - 2 февраля (вместо 15 февраля)

Ивана Купала - 24 июня (вместо 7 июля)

Медовый Спас - 1 августа (вместо 14 августа) и т. д.

Однако без изменений остаются вычисления дат переходных праздников, таких как Пасха и другие. Таким образом, после перехода на новый календарь Украина и римо-католики будут отмечать Светлое Воскресение, Вознесение и Троицу в разные дни.