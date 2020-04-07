Тести на COVID-19 робити відмовлялися: в Івано-Франківську розгорається скандал

Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Рідні загиблого від коронавіруса розповіли, що лікарі відмовлялися госпіталізувати і робити тести

Коронавірус в Україні діагностували у 1462 пацієнтів, 45 осіб померли. Один із загиблих – 61-річний чоловік з Івано-Франківської області, який заразився коронавірусом від своїх сусідів. Зять покійного розповів, що тестю і тещі медики наполегливо не хотіли робити тести та посилалися на протоколи, тому згаяли цілий тиждень, протягом якого могло заразитися дуже багато людей.

Як повідомив Дмитро Соболь, його тесть і теща звернулися до сімейного лікаря відразу, як тільки виявили перші симптоми захворювання. У них була підвищена температура тіла, проблеми з диханням. Крім того, вони повідомили лікаря, що контактували з сусідами, які повернулися з Італії й були госпіталізовані в лікарню з COVID-19.

"Тепер ми знаємо, що значить лікування від коронавірусної інфекції в українській провінції. Коли батьки звернулися до сімейного лікаря, вони поскаржилися на підвищену температуру, кашель, і повідомили, що нещодавно спілкувалися з сусідами, які щойно повернулися з Італії. Сусіди вже теж лежали з підвищеною температурою (пізніше їх госпіталізували в обласну лікарню, де у них підтвердився COVID-2019). Хіба це не було підставою для того, щоб запідозрити у батьків коронавірус? А сімейний лікар не вважала за потрібне направляти маму з татом на тести та взагалі як-небудь їх обстежити. Сказала, що ці симптоми "незначні" і порадила їм пити чай і побільше води. При цьому сказала, що прийти до них не може, тому що ніби як сама хворіє", - розповів Димитрій Соболь в коментарі для видання "Факти".

Він додав, що симптоми у тестя з'явилися 15 березня, але високої температури не було, тільки кашель. Як з'ясувалося пізніше, у хворих з діабетом температура підвищується не завжди. Ще через два дні температура піднялася і в його дружини. Сімейний лікар не надала значення симптомам і порадила пити більше рідини. Після цього рідні почали телефонувати на "103", але їм відмовили в госпіталізації та відправили до сімейного лікаря. Також хворі самі дзвонили на всі можливі гарячі лінії, але їх скрізь відправляли до сімейного лікаря, посилаючись на інструкції.

"А на обласний лінії COVID-19 сказали, що могли б госпіталізувати батьків тільки в тому випадку, якби прізвища тих, що приїхали з Італії людей, з якими у мами з татом був контакт, були в офіційних списках, заражених коронавірусом. Того факту, що ті люди теж лежать вдома з температурою, виявляється, недостатньо. Це дуже дивно, адже сусіди могли й не звернутися до лікаря. А могли бути й зовсім безсимптомними носіями. Зате за допомогою звернулися наші батьки з усіма ознаками зараження COVID. Чому їх госпіталізація повинна залежати від того, чи є прізвища їхніх сусідів в офіційній базі заражених?" - додав Соболь.

З допомогою знайомих їм вдалося домовитися про зустріч в Коломиї. І всупереч тому, що в легенях у жінки були хрипи, їм не стали робити рентген, аналізи або тести. Просто прописали антибіотики та відправили додому. Тоді вони звернулися до головного лікаря Снятинської лікарні, і він дав згоду на госпіталізацію. Причому швидка допомога забрала тільки жінку, а чоловік залишився вдома.

Як розповів Дмитро Соболь, тест на коронавірус його тещі зробили тільки на 4 день, а до цього – просто кололи антибіотики. Рентген показав пневмонію, а температура зростала. Медперсонал приходив до неї в захисних костюмах. Експрес-тест дав негативний результат, а ПЛР робити просто не стали. Сусідів, від яких жінка заразилася, на той момент вже відвезли з підтвердженим COVID-19 в Івано-Франківськ. Жінку перевели у звичайну палату з іншими пацієнтами, а лікар сказав, що "вона симулює, бо їй не вистачає уваги".

Тесть в цей час продовжував лікуватися вдома і йому ставало гірше, але сімейний лікар відмовляла в госпіталізації та проведення тесту. А 27 березня йому раптово стало зовсім погано, і його відвезли до Коломиї, а звідти вирішили везти в Івано-Франківськ.

"Татові було дуже важко говорити. Він почав задихатися. Лікарі з Коломиї підтвердили, що його стан важкий. А через годину ми дізналися, що він помер у дорозі", - розповів Дмитро Соболь і пояснив, що незрозуміло, навіщо його так далеко везли, якщо потрібний апарат ШВЛ був у Коломиї.

"Цей апарат був у реанімаційному відділенні районної лікарні, яка зовсім поруч. Чому було не відвезти батька туди? Але його навіщось вирішили везти в обласний центр, який знаходиться за 60 кілометрів від Коломиї. Пізніше з розмови з головним лікарем ми дізналися, що в інфекційній райлікарні, куди спочатку привезли батька, апарат ШВЛ теж був! Виявилося, сусідня лікарня передала їм цей апарат ще у 20-х числах березня. Але за тиждень апарат не під'єднали та навіть не розпакували! Адже, можливо, наявність цього апарату в робочому стані могло б зберегти життя батька...", - розповів Дмитро.

Тільки після смерті тестя, лікарі почали турбуватися з приводу стану його дружини та зробили їй ПЛР-тест, який дав позитивний результат.

В результаті на лікарняних ліжках в Івано-Франківську опинилася вся сім'я – госпіталізований брат Дмитра, його дружина з двома дітьми. І вони вже тиждень чекають результати ПЛР-тестів.

"Що стосується сусідів, від яких, ймовірно, і заразилися наші батьки, то вони теж лежать в обласній лікарні з підтвердженим діагнозом. Серед них є вагітна жінка, яка знаходиться в реанімації... В селі підняли тривогу тільки після смерті папи. До цього госпіталізація цілої родини, у якій підтвердився коронавірус, чомусь нікого особливо не схвилювала. Ні місцеву владу, ні навіть татового сімейного лікаря... Ніхто не вважав за потрібне хоча б зробити батькові тест. Я, до речі, потім розмовляв з цим сімейним лікарем. Лікар сказала, що у неї навіть немає захисного костюма, тому вона боїться оглядати хворих, які можуть бути заражені коронавірусом. Я так і не зрозумів, чи справді, коли батьки до неї зверталися, вона хворіла. Підозрюю, що вона просто побоялася до них йти...", - додав Дмитро.

За фактом смерті 61-річного чоловіка в поліції відкрили кримінальне провадження. Причиною смерті вказали вірусну пневмонію. У департаменті охорони здоров'я стверджують, що лікарі діяли за протоколом та їх провини немає.

"Сімейний лікар, яка за цей час навіть жодного разу його не бачила, називала його симптоми незначними, а у нього в цей час розвивалася двостороння пневмонія. Було втрачено дорогоцінний час. І адже не виключено, що лікарі, які кілька днів контактували з мамою без захисту, вже теж заразилися. Залишається сподіватися, що вони ізольовані", - резюмував Дмитро Соболь.

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