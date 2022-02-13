Тісто для пельменів, яке ніколи не розвалюється: секрет дуже простий

Ми будемо готувати заварне тісто з рослинною олією - нашим секретним компонентом.

Інгредієнти для тіста:

Борошно пшеничне просіяне - 500 г (3 склянки 250 мл + 1 ст. л.)

Вода гаряча 70-75 градусів - 250 мл

Яйце - 1 шт. (невелике)

Сіль - 1 ч. л. без гірки

Рослинна олія - 25 г (3 ст. л.)

Начинка для пельменів:

Фарш - 550 г (яловичина + свинина)

Цибуля - 200 г

Сало - 30 г (за бажанням, якщо м'ясо пісне)

Вода - 70-80 г (дивіться по консистенції фаршу)

Сіль - 1 ч. л. без гірки

Чорний перець - за смаком

Покрокове приготування пельменів

У борошно додайте сіль, яйце і рослинну олію. Перемішайте. Посуньте яйце трохи до краю миски, щоб воно не зварилося. Залийте борошно гарячою водою, замісіть тісто спочатку ложкою, а потім рукою. Якщо бачите невеликі вкраплення звареного жовтка - нічого страшного, вони розійдуться при подальшому вимішуванні тесту.

Вимішуйте тісто 7 хвилин до повної однорідності. Тісто не буде липнути ні до рук, ні до поверхні, тому додатково борошно можна не додавати. Накрийте тісто рушником і дайте йому відпочити 20-30 хвилин.

Підготуйте начинку, перемоловши м'ясо, сало, цибулю. Посоліть, поперчіть і додайте воду.

Візьміть частину тіста вагою 120 г, розкачайте її за розміром пельменниці, добре посипте борошном ту сторону тіста, яку будете викладати на пельменницю, щоб готові пельмені добре відходили від неї.

Викладіть фарш в отвори. Дивіться, щоб фарш не потрапляв на тісто навколо них, так пельмені добре зліпляться.

Розкачайте частину тіста вагою 80 г, накрийте пельменницю, прокатайте добре качалкою. Залишки тіста покладіть під рушник, щоб вони не завітрювалися, їх можна використовувати повторно.

Готові пельмені відварюйте в підсоленій воді з лавровим листом, горошинами чорного перцю і цибулею. Відварюйте 3 хвилини після того, як вони спливуть. Подавайте з вершковим маслом.

З цієї кількості виходить 5 пельменниць або 185 пельменів. Готові пельмені можна викласти на посипану борошном поверхню і заморозити.