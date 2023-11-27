Тест для сильных духом. Выберите один из фруктов и узнайте, в чем ваша слабость

Порой выбор того или иного предмета, цвета, даже фрукта может зависеть не только от настроения или вкусов, но и от типа темперамента или особенностей характера человека.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам пройти простой тест и узнать, в чем ваша слабость.

Что нужно сделать

Для того чтобы узнать больше о себе, не нужно делать ничего сложного.

Предлагаем вам внимательно рассмотреть картинку ниже и выбрать один из фруктов. Каждый из них отличается по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и даже текстуре.

Внимательно взгляните на них и не думайте слишком долго. Выберите первое, что понравится вам больше всего.

Итак, выбираем между: яблоком, виноградом, бананом, апельсином, клубникой или кокосом.

Готовы? Поехали!

Выбрать нужно только один фрукт (фото: Infobae)

О чем свидетельствует ваш выбор

Выбор одного из фруктов приоткрывает "занавес" вашей личности и темперамента. Ниже предлагаем узнать, о чем свидетельствует ваше решение.

1. Яблоко

Яблоко символизирует искушение и связано со страстью и эмоциями. Если выбор был сделан в пользу этого фрукта, вы - импульсивный и откровенный человек. В большинстве ситуаций вы можете действовать решительно и эмоционально. В то же время ваша слабость может заключаться в опасении быть уязвимым, особенно в романтических отношениях.

2. Виноград

Виноград символизирует священность и запрет. Если выбор был сделан в пользу этого фрукта, вы - очень глубокий и чувствительный человек. Обычно вам нравится все, что вы делаете. В то же время ваша слабость может заключаться в чрезмерной самокритичности и опасении, что то или иное решение вы приняли зря.

3. Банан

Банан символизирует веселье и смех и одновременно нежность и сострадание. Если выбор был сделан в пользу этого фрукта, вы - уверенный в себе жизнерадостный человек, двигающийся вперед внешне беззаботно. Вашей слабостью может быть периодическое волнение относительно того, воспринимают ли вас окружающие достаточно серьезно.

4. Апельсин

Апельсин символизирует силу воли и терпения, соединенную с невыразимой нежностью. Если выбор был сделан в пользу этого фрукта, вы можете быть сильной, но несколько стеснительной личностью. Вашей слабостью может быть неумение отказать другому человеку (даже для того, чтобы не причинить вреда себе).

5. Клубника

Клубника символизирует романтическую любовь и стойкость. Если выбор был сделан в пользу этого фрукта, вы, вероятно, верите в любовь с первого взгляда, хоть и не идеализируете большинство романтических историй. В то же время ваша слабость может состоять в том, что вам трудно верить в разочарование и неискренность в отношениях с людьми.

6. Кокос

Кокос символизирует серьезность, вдумчивость и практичность. Если выбор был сделан в пользу этого фрукта, вы любите общаться с избранным кругом людей и не сильно озабочены критикой окружающих. В то же время вам может не хватать нежности и откровенности.