Как правильно хвалить ребенка, чтобы не навредить его самооценке: советы Минздрава

Самооценка очень важна в жизни человека, ведь она влияет на его развитие в каждой сфере. Родители должны закладывать здоровую самооценку своему ребенку с раннего возраста так, чтобы он мог отказать, отличить хорошие отношения от токсичных, а также заводить новые знакомства.

Будьте искренними

Родителям советуют употреблять не только слово "молодец", но и объяснять, что именно ребенку удалось. Тогда он будет понимать, почему получает положительную оценку и будет воспринимать как конструктивную критику.

Вместо "Молодец, красиво" лучше сказать: "Как ты прекрасно это нарисовал. Деревья словно настоящие".

Избегайте "но"

Хваля ребенка, не обесценивайте его достижения, иначе от того, что вы сказали ранее, не будет никакого смысла.

Вместо "Ты такой молодец, собрал игрушки, но мог бы и побыстрее" скажите "Вау, ты собрал игрушки со скоростью супергероя! Еще бы на несколько секунд быстрее, и был бы мировой рекорд".

Оценивайте усилия ребенка

Для взрослых обычно важен результат, а для детей большее значение имеет процесс и усилия. Хваля, как ребенок старался, а не что сделал, вы научите его ценить свою работу и усилия.

Например, когда ребенок получил 12 баллов за реферат вместо "Ты у нас гений" лучше сказать: "Ты так усердно готовился и нашел много интересных фактов. Сложно ли тебе было выступать перед аудиторией?"

Не сравнивайте с другими детьми

Не стоит сравнивать ребенка с кем-то, даже если хотите сказать, что он самый лучший.

Вместо "Ты лучше всех пишешь произведения" лучше сказать: "Ты так точно подобрал слова, что все написанное словно слышится и кажется на самом деле! Так пишут настоящие писатели".

Не давайте ребенку оценку

Обращайте внимание и оценивайте именно его поступки, а не характер или внешность. Вместо "Хороший мальчик, убрал за собой посуду" скажите: "Дай пять! Ты сам убрал посуду. Прекрасно справился, все тарелки - целые. Горжусь тобой".

Помните самый главный закон воспитания: именно поддержка становится внутренней силой, а похвала - это лишь временный эффект.